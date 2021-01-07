Світові ціни на продовольство досягли максимуму за три роки

У грудні 2020 року середнє значення Індексу продовольчих цін ФАО склало 107,5 пункту, що на 2,2% вище листопадового показника. За підсумками 2020 року в цілому середнє значення цього індексу, досягла максимального за останні три роки рівня, склавши 97,9 пункту, що на 3,1% вище показника 2019 року.

Про це повідомляє ФАО (Продовольча і сільськогосподарська організація ООН).

Як наголошується в повідомленні, світові ціни поки 25% нижче історичного максимуму, зафіксованого у 2011 році.

У грудні індекс цін на зернові ФАО виріс на 1,1% в порівнянні з листопадовим показником, а його середньорічне значення за 2020 рік на 6,6% перевищило рівень 2019 року.

Індекс цін на рослинні олії ФАО в грудні зріс на 4,7% і досяг найвищого рівня з вересня 2012 року.

Індекс цін на молочну продукцію ФАО, продовжуючи підвищуватися сьомий місяць поспіль в грудні виріс на 3,2%.

Індекс цін на м'ясо ФАО в грудні виріс на 1,7%, при цьому його середньорічне значення знизилося на 4,5% в порівнянні з роком 2019.

Індекс цін на цукор ФАО в грудні знизився на 0,6% після помітного збільшення в попередньому місяці. За підсумками 2020 року значення цього подиндекса на 1,1% перевищило рівень 2019 року

Нагадаємо, за даними Світового банку, ціни на сільськогосподарську продукцію зросли на 4% у 2020 році, в основному за рахунок дефіциту пропозиції і більш високого, ніж очікувалося, попиту на харчові олії та продукти харчування. Ціни на сільськогосподарську продукцію прогнозуються на поточному рівні з подальшим невеликим ростом у 2021 році.

Як повідомляло РБК-Україна, світові ціни на продовольство в березні 2020 року різко знизилися, головним чином внаслідок скорочення попиту, пов'язаного з наслідками пандемії COVID-19.