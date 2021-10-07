Світові ціни продовжили зростання. За рік продовольство подорожчало майже на 33%

Індекс цін на продовольство ФАО у вересні склав 130,0 пунктів, що на 1,2% вище, ніж у серпні, і на 32,8% вище, ніж у вересні 2020 року. Індекс відстежує щомісячні зміни світових цін на широко продавані продовольчі товари.

Індекс цін на зернові ФАО у вересні зріс на 2,0% у порівнянні з попереднім місяцем (при цьому світові ціни на пшеницю зросли майже на 4%) і зараз на 41% вище, ніж роком раніше - через скорочення обсягів експорту на тлі високого попиту.

Індекс цін на рослинну олію ФАО виріс на 1,7% за місяць і приблизно на 60% в порівнянні з вереснем 2020 року, оскільки світові ціни на пальмову олію досягли 10-річного максимуму.

Індекс цін на молочні продукти ФАО збільшився на 1,5% у порівнянні з серпнем.

Індекс цін на цукор ФАО був на 0,5% вище в порівнянні з попереднім місяцем і на 53,5% в порівнянні з роком раніше - завдяки несприятливим погодним умовам і більш високим цінам на етанол в Бразилії, найбільшому у світі експортері цукру.

Індекс цін на м'ясо ФАО у вересні практично не змінився в порівнянні з попереднім місяцем і виріс на 26,3% в річному численні.