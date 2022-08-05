Світові ціни на нафту стабільні після падіння до довоєнного рівня

Ціни на нафту стабілізувалися на азіатських торгах у п'ятницю, 5 серпня, після того, як досягли найнижчого рівня з моменту лютневого вторгнення Росії в Україну на попередній сесії. На ринок впливають побоювання з приводу дефіциту пропозиції і уповільнення попиту.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters .

Нафта марки Brent подорожчала 0,1%, до 94,25 доларів за барель, в той час як нафта марки West Texas Intermediate зросла на 0,3% до 88,81 доларів за барель.

На цьому тижні ціни на нафту опинилися під тиском через те, що ринок турбувався про вплив інфляції на економічне зростання і попит, хоча ознаки дефіциту пропозиції утримували нижню межу цін.

"Невелике зростання пропозиції ОПЕК підкреслює обмежену здатність ринку справлятися з подальшим дефіцитом", - говорять аналітики ANZ Research.

У вересні ОПЕК + має намір збільшити видобуток нафти на 100 тисяч барелів на добу. За даними ОПЕК, це підвищення є одним з найбільш незначних з моменту введення квот ОПЕК в 1982 році.

Очікується, що побоювання з приводу пропозиції посилиться ближче до зими, оскільки санкції Європейського Союзу, що забороняють морський імпорт російської нафти і нафтопродуктів, набудуть чинності 5 грудня.

"Оскільки ЄС припиняє морські перевезення російського імпорту, виникає ключове питання про те, чи перенаправлять близькосхідні виробники свої барелі в Європу, щоб заповнити порожнечу, що утворилася", - сказав аналітик РБК Майкл Тран.

На даний момент ознаки уповільнення економічного зростання стримують відновлення цін. Занепокоєння з приводу рецесії посилилося після того, як Банк Англії попередив про тривалий спад після того, як він підвищив процентні ставки на максимум з 1995 року.