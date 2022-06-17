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Світові ціни на нафту знижуються: що стало причиною

Фото: ціни на нафту падають після підвищення процентних ставок (Getty Images)
Автор: Олександр Білоус

Ціни на нафту знизилися в п'ятницю, 17 червня, оскільки побоювання з приводу попиту виникли після підвищення процентних ставок на цьому тижні. Однак нові санкції щодо Ірану стримали зниження.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Ф'ючерси на нафту марки Brent впали на 0,4%, до 119,34 доларів за барель, в той час як ф'ючерси на американську нафту WTI впали на 0,5% до 117,02 доларів за барель.

Якщо втрати збережуться протягом дня, ф'ючерси на нафту марки Brent продемонструють своє перше тижневе падіння за п'ять тижнів, в той час як ф'ючерси на нафту в США - перше падіння за вісім тижнів.

"Підвищення процентних ставок центральними банками чинить тиск на ціни на нафту, незважаючи на триваючий дефіцит пропозиції", - сказала Тіна Тенг, аналітик CMC Markets.

Центральні банки по всій Європі підвищили процентні ставки в четвер, деякі на відсотки, які шокували ринки, і натякнули на ще більш високу вартість запозичень, щоб приборкати стрімку інфляцію, яка знищує заощадження і скорочує прибуток корпорацій.

Ці кроки були зроблені слідом за підвищенням процентної ставки на 75 базисних пунктів на цьому тижні Федеральною резервною системою США, що є найвищим показником з 1994 року.

Однак інвестори як і раніше були зосереджені на обмежених поставках після того, як Сполучені Штати оголосили про нові санкції проти Ірану.

"Ринок стежить за переговорами між Заходом і Іраном в очікуванні відновлення ядерної угоди в останні місяці. Це знову привернуло увагу до поточних проблем з боку пропозиції на ринку", - відзначають аналітики ANZ Research.

Сполучені Штати в четвер ввели санкції щодо китайських і еміратських компаній, а також мережі іранських фірм, які допомагають експортувати іранську нафтохімічну продукцію. Цей крок може бути спрямований на посилення тиску на Тегеран з метою відновлення ядерної угоди з Іраном 2015 року.

Нагадаємо, 15 червня Федеральна резервна система США підвищила базову ставку на 0,75 процентного пункту до діапазону 1,5-1,75%. Це найбільше з 1994 року одномоментне підвищення базової ставки.

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Нафта