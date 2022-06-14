Світові ціни на нафту знижуються через побоювання економічного спаду

Ф'ючерси на нафту марки Brent подешевшали 0,2%, до 122,02 доларів за барель. Американська нафта WTI впала на 0,2% до 120,71 доларів за барель.

"Дискусії в нафтовому комплексі як і раніше обертаються навколо зниження видобутку в Лівії, а також Китаю, який продовжує вводити заходи для уповільнення поширення COVID, і побоювань з приводу того, що глобальна рецесія призведе до падіння попиту", - сказав Стівен Іннес, керуючий партнер SPI Asset Management.

У Китаї спалах COVID-19 в Барі в Пекіні викликав побоювання з приводу нової фази блокувань якраз в той момент, коли обмеження були ослаблені, а попит на паливо, як очікується, зміцниться.

Ціни на нафту можуть зіткнутися з ще більшим тиском, якщо Федеральна резервна система США здивує ринки більш високим, ніж очікувалося, підвищенням процентної ставки, вважає аналітик CMC Markets Тіна Тенг.

Втрати були обмежені глобальними поставками, на які впливає падіння експорту з Лівії на тлі політичної кризи, а Росія стикається із заборонами на свою нафту через війну проти України.

Аналітики ANZ Research процитували міністра нафти Лівії Мохамеда Ауна, який заявив, що видобуток в країні впав до 100 тисяч барелів на добу з 1,2 млн барелів на добу в минулому році.

Ринок буде чекати щотижневих даних про запаси нафти в США від Американського інституту нафти у вівторок і управління енергетичної інформації США в середу, щоб зрозуміти, наскільки обмеженими залишаються запаси нафти і палива.