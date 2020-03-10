Світові ринки відновлюються після обвалу

Ситуація на європейських біржах у вівторок, 10 березня, нормалізується, а загальноєвропейський індекс STOXX 600 додав 2,7% після падіння на 7% у понеділок. Про це повідомляє агентство Reuters.

Європейський нафтовий індекс SXEP виріс на 3,6%, оскільки ціни на нафту виросли приблизно на 5% після найбільшого одноденного падіння за останні 30 років, що викликало сильну волатильність на світових фінансових ринках.

Відновлення набирає обертів, оскільки інвестори покладають надії на скоординовані політичні дії урядів і центральних банків по всьому світу з метою послабити наслідки спалаху коронавірусу.

Нагадаємо, в понеділок, 9 березня, Уолл-стріт показала рекордне з часів фінансової кризи 2008 року одноденне падіння, а тривоги з приводу рецесії посилилися, оскільки падіння цін на нафту і зростання страхи з приводу коронавірусу викликали паніку інвесторів.

Промисловий індекс Dow Jones знизився на 7,79% до 23.851,02, S&P 500 - на 7,60% до 2.746,56, а Nasdaq Composite - на 7,29% до 7.950,68.

Президент США Дональд Трамп в понеділок анонсував "значні" кроки для захисту економіки від впливу коронавірусу і повідомив, що у вівторок обговорить зниження податку на зарплату з республіканцями Конгресу.

Ціни на нафту впали в понеділок майже на 30% до 33 доларів за барель після того, як Саудівська Аравія знизила офіційні розцінки на продаж нафти і запланувала різке збільшення видобутку в квітні, почавши цінову війну, незважаючи на негативний ефект, який на світовий попит надає поширення коронавірусу.

Проте 10 березня ф'ючерси на нафту марки Brent виросли на 4% до 35,80 доларів за барель, а нафта WTI подорожчала на 5% до 32,6 доларів за барель.