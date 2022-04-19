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Якщо світові лідери не допоможуть з евакуацією з "Азовсталі", то кров буде на їхніх руках, - Подоляк

Фото: радник глави Офісу президента Михайло Подоляк (president gov ua)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Радник голови офісу президента Михайло Подоляк закликав світових лідерів допомогти організувати "зелений коридор" із заблокованої російськими окупантами "Азовсталі" в Маріуполі. В іншому випадку, зазначив він, кров дітей і мирних жителів буде на їхніх руках.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter Подоляка.

"Росія продовжує скидати на "Азовсталь" надпотужні антибункерні бомби. Світ продовжує дивитися на вбивство дітей у прямому ефірі і мовчати", - написав він.

Подоляк закликав релігійних і світових лідерів зупинити вбивство дітей і мирних жителів. За його словами, вони можуть домовитися про "зелений коридор".

"Інакше кров буде і на руках", - резюмував радник глави ОП, приклавши до посту фотографії заблокованих в підвалах "Азовсталі" дітей.

Фото: жителі Маріуполя в підвалах заблокованої "Азовсталі" (twitter.com/Podolyak_M)

Нагадаємо, вранці російські війська почали штурм українських позицій на заводі "Азовсталь" у Маріуполі. Перед атакою територія підприємства піддалася потужному бомбардуванню і артилерійському обстрілу.

Зазначимо, в укриттях на території "Азовсталі" кілька тижнів ховаються сотні маріупольців, у тому числі діти. Кремлівська пропаганда називає їх нібито заручниками.

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