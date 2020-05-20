Світове зростання екологічно чистої енергії сповільниться вперше за 20 років

Глобальне зростання нових потужностей в області поновлюваних джерел енергії в цьому році сповільниться вперше за 20 років. Ситуація почне поліпшуватися тільки наступного року.

Про це повідомляє Reuters.

Згідно з прогнозом Міжнародного енергетичного агентства (МЕА), у 2020 році в світі буде побудовано менше вітряних турбін, сонячних електростанцій та інших установок, які виробляють відновлювану електроенергію, оскільки попит на енергію в комерційних та промислових секторах скоротився, а проблеми, пов'язані з логістикою через коронавірусу затримують розвиток проектів.

"Країни продовжують будувати нові вітряні турбіни та сонячні електростанції, але набагато повільніше", - зазначив виконавчий директор МЕА Фатіх Біроль.

Згідно зі звітом МЕА, у цьому році потужності відновлюваної енергії складуть 167 гігават (ГВт), що на 13% менше, ніж у минулому році. Втім, загальна глобальна потужність поновлюваних джерел енергії, як очікується, до 2020 року зросте на 6%.

Одними з головних причин такого сценарію є затримки в будівельній сфері через збої у ланцюжках поставок, карантинні заходи по блокуванню та соціальному дистанціюванні, а також проблеми з фінансуванням.

За прогнозами МЕА, в наступному році кількість відновлюваних джерел енергії відновиться до рівня, досягнутого в 2019 році. При цьому сукупне зростання у 2020 та 2021 роках буде на 10% нижчим, ніж прогнозувалося до спалаху коронавірусу.

Раніше в Міжнародному енергетичному агентстві заявляли, що глобальна цінова війна на нафтовому ринку також негативно позначиться на прагненні країн переходити на екологічно чисту енергію.

У кінці квітня в Міністерстві енергетики України озвучили низку ідей щодо регулювання ринку "зеленої" енергетики. Детальніше про можливі нововведення - у матеріалі РБК-Україна.