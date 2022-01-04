Світовий рекорд. В США понад мільйон COVID-випадків за добу

Так, за даними Університету Джона Хопкінса,1,06 мільйона людей у ​​США отримали за минулу добу позитивний результат тесту на коронавірус.

Таке різке зростання пов'язують із поширенням нового штаму "Омікрон".

Зазначено, що цей добовий приріст заражень майже вдвічі перевищує попередній рекорд у 590 000 випадків, встановлений лише чотири дні тому в США.

Вказано, що реальна захворюваність може бути вищою, адже багато американців роблять ще й тести на коронавірус удома, не завжди повідомляючи про результати владу.

Водночас у ЗМІ припускають, що на рекордний показник могли вплинути затримки із публікацією результатів тестів на свята.