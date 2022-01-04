Мировой рекорд. В США более миллиона COVID-случаев за сутки

Так, по данным Университета Джона Хопкинса,1,06 миллиона человек в США получили за минувшие сутки положительный результат теста на коронавирус.

Такой резкий рост связывают с распространением нового штамма "Омикрон".

Отмечено, что этот суточный прирост заражений почти вдвое превышает предыдущий рекорд в 590 000 случаев, установленный лишь четыре дня назад в США.

Указано, что реальная заболеваемость может быть выше, ведь многие американцы делают еще и тесты на коронавирус дома, не всегда сообщая о результатах власть.

В то же время в СМИ предполагают, что на рекордный показатель могли повлиять задержки с публикацией результатов тестов на праздники.