Світовий океан змінює колір через глобальне потепління

Крім візуального ефекту, зміна кольорк океану призведе до серйозних змін екосистем

Ученые выяснили, что из-за глобального потепления Мировой океан начал менять цвет. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Nature Communications.

Как сообщается, предполагается, что воды океана станут более яркими.

Причиной этого является бурный рост сине-зеленых водорослей и некоторых видов планктона из-за глобального потепления.

Сообщается, что около половины мирового океана "станут ярче" уже к 2100 году.

Вода возле тропиков станет более синяя, а в приполярных и экваториальных водах - зеленее.

Кроме визуального эффекта, изменение цвет океана приведет к серьезным изменениям экосистем.

Как писал Styler, человечество еще может сдержать глобальное потепление на уровне 1,5 градуса по Цельсию. Однако для этого необходимы большие изменения на уровне государств и потребителей.

Также сообщалось, что ООН призывает принять срочные меры против глобального потепления.