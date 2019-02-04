Світовий океан змінює колір через глобальне потепління

Крім візуального ефекту, зміна кольорк океану призведе до серйозних змін екосистем
Ученые выяснили, что из-за глобального потепления Мировой океан начал менять цвет. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Nature Communications.
Как сообщается, предполагается, что воды океана станут более яркими.
Причиной этого является бурный рост сине-зеленых водорослей и некоторых видов планктона из-за глобального потепления.
Сообщается, что около половины мирового океана "станут ярче" уже к 2100 году.
Вода возле тропиков станет более синяя, а в приполярных и экваториальных водах - зеленее.
Кроме визуального эффекта, изменение цвет океана приведет к серьезным изменениям экосистем.
Как писал Styler, человечество еще может сдержать глобальное потепление на уровне 1,5 градуса по Цельсию. Однако для этого необходимы большие изменения на уровне государств и потребителей.
Также сообщалось, что ООН призывает принять срочные меры против глобального потепления.