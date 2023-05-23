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"Мирный план" Африки предусматривает переговоры с Россией без вывода окупантов из Украины

Фото: Сирил Рамафоса, президент ЮАР (Getty Images)
Автор: Мария Кучерявец

Лидеры шести африканских стран хотят предложить Украине начать переговоры с Россией. Речь идет о "мирных переговорах" даже при условии, что оккупационные войска не покинут украинскую территорию.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление администрации президента ЮАР Сирила Рамафосы, которое цитирует Reuters.

"Шесть африканских лидеров предложат, чтобы Украина согласилась начать мирные переговоры с Россией даже если российские войска остаются на ее территории", - говорится в заявлении.

Сообщается, что такую идею будут продвигать шесть африканских лидеров, которые в начале июня намерены посетить Украину в начале июня.

"Во-первых, речь идет о прекращении боевых действий. Во-вторых, это основа для продолжительного мира", - сказал пресс-секретарь Рамафосы Винсент Магвенья.

Позиция Украины

Напомним, ранее глава МИД Дмитрий Кулеба заявил, что Украина готова говорить о мирном плане урегулирования войны , но, если он будет базироваться на двух принципах . Территории Украины не должны перейти России, а саму войну нельзя сейчас заморозить.

Также посол Украины в Южной Африке Любовь Абравитова отмечала, что никакой речи о переговорах пока часть украинской территории оккупирована россиянами быть не может.

"Наш президент очень четко дал понять... Не будет никаких переговоров между Украиной и Россией, пока россияне не покинут нашу территорию в пределах ее международно-признанных границ", - заявила посол.

Но добавила, что Украина примет всех делегатов и поговорит с ними.

Делегаты из Африки посетят Украину

В июне этого года делегация из шести африканских лидеров намерена провести переговоры с Киевом и Москвой.

Так, президент ЮАР Сирил Рамафоса сообщил, что лидеры африканских государств посетят Украину и РФ презентовать собственный "мирный план". Речь идет о лидерах Южной Африки, Сенегала, Египта, Республики Конго, Уганды, Замбии.

Украина в свою очередь четко выразила позицию. Наша страна готова выслушать предложения разных стран по урегулированию войны, но единственным реалистическим планом является "формула мира" президента Владимира Зеленского.

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