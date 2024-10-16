Мирные планы победы. Стоит ли рассчитывать на скорое окончание войны с Россией

"Есть ощущение, что в следующем году все как-то закончится". Эту фразу, в разных вариациях, РБК-Украина слышало от многих представителей украинской власти. При этом никто из них не мог объяснить, как именно это произойдет. Между текущим положением дел на фронте и раскладом сил в мире и желаемым для Украины завершением войны – темная зона. Уложить в одно уравнение понятия "справедливого мира", перманентный страх Запад перед "эскалацией", гарантии недопущения новой российской агрессии, настроения самого украинского общества, реалии на поле боевых действий и так далее – крайне сложно.

В последние недели сошла очередная лавина публикаций в западных медиа на тему "окончания войны". В целом, они сводятся к тому, что Украина медленно, но уверенно проигрывает войну, Россия обладает большими ресурсами, победа над ней на поле боя невозможна, потому Киеву надо отказываться от максималистских целей – к чему его склоняет Запад, а украинская власть наконец-то сигнализирует о готовности к уступкам.

Украинские официальные лица подобные публикации обычно оставляют без внимания либо же повторяют положения "формулы мира" Зеленского – идеального представления Украины о справедливом завершении войны. Но иногда доходит и до прямых опровержений.

К примеру, во время недавнего визита во Францию Зеленский заявил, что ни о каком "перемирии" или "прекращении огня" в беседах с его западными коллегами речь не идет. Ранее украинский МИД прямо опроверг тезис Financial Times о возможном "размене" ныне оккупированных Россией территорий на вступление свободной части Украины в НАТО или "эквивалентные гарантии безопасности".

Владимир Зеленский и Эмманюэль Макрон (фото: president.gov.ua)

По словам собеседника РБК-Украина, знакомого с ходом различных переговоров между Украиной и Западом, о подобном лобовом "размене" речь действительно не идет. Украина ни при каком варианте не будет отказываться ни от какой части своей законной территории. Заморозка войны, вдоль текущей линии фронта, без подписания каких-либо меморандумов и соглашений – вариант, который, по информации РБК-Украина, рассматривают в некоторых европейских столицах – для Украины тоже неприемлем.

Впрочем, компромисс может состоять в возвращении статуса кво перед полномасштабным вторжением, то есть в "границах 23 февраля 2022-го". ОРДЛО и Крым при этом и далее будут общепризнанной территорией Украины – но возвращать их предполагается уже не военным, а дипломатическим путем. О том, что границы-1991 не обязательно будут достигнуты лишь силой оружия, неоднократно публично высказывался и сам Зеленский.

"По сути, мы всегда были так или иначе готовы на границы "23 февраля". Но проблема в том, что де-факто мы и от этих границ сейчас далеки", – говорит собеседник в его окружении.

Действительно, с учетом текущих реалий, сложно представить себе картинку, как российские войска в оккупированном Бердянске или Старобельске добровольно сворачиваются, снимают триколоры с админзданий, садятся в грузовики и удаляются в направлении Ростова.

И если "сравнительно большая гибкость" украинской власти на переговорах об окончании войны существует в основном на страницах западных медиа, то усилившееся давление со стороны Запада, его намеки на завышенность украинских целей и нереалистичность ожиданий – это факт, подтверждают собеседники РБК-Украина.

Осознавая, что разговоры о "завершении войны" все равно были, есть и будут, Украина пытается как-то захватить инициативу в этом процессе, постоянно генерируя новые планы, встречи, форумы. Принцип простой: не будешь говорить ты – будут говорить за тебя.

Пока что из всех околомирных инициатив ключевой является "план победы", который Зеленский представил многим западным партнерам, а сегодня публично представит и в Верховной раде.

Собеседник РБК-Украина во власти "положительно" оценил и американскую поездку Зеленского, и его недавние встречи с ключевыми европейскими лидерами, главным образом посвященные как раз "плану победы".

Но проблема в конкретике – ведь план предполагает, среди прочего, снятие запрета на удары западным оружием вглубь России и евроатлантическую интеграцию Украины. На первое западные союзники идти не готовы, а вот по второму пункту – приглашению Украины в НАТО в том или ином формате – большие ожидания возлагались на сорвавшийся визит американского президента Джо Байдена в Германию и заседание "рамштайновской группы" на высшем уровне. И в целом любые подвижки в мирном урегулировании собеседники РБК-Украина связывают с прогрессом на евроатлантическом направлении.

Но вмешался классический черный лебедь – ураган "Милтон", и Байден решил остаться дома. Собеседники издания во власти считают официальную причину отмены визита вполне правдоподобной.

Действительно, за считанные недели до выборов и с учетом минимального разрыва в рейтингах между Камалой Харрис и Дональдом Трампом нынешняя администрация должна быть крайне осторожной в своих действиях. Согласно всем опросам, внутриполитические вопросы, вроде цен, состояния экономики, запрета на аборты волнуют американский электорат гораздо больше, чем войны в Украине и на Ближнем Востоке. Следовательно, Белому дому нужно не делать резких шагов, чтобы не подставляться под лишнюю критику со стороны Трампа.

С другой стороны, в штате Пенсильвания, который, с большой долей вероятности и решит судьбу президентских выборов, проживает большая украинская и польская диаспоры, для которых безопасность Восточной Европы (естественно, от российской агрессии) – вопрос немаловажный. Все эти риски наверняка взвешивают в Вашингтоне, накануне визита Байдена в Германию на этой неделе, пусть и по сокращенной программе, уже без "Рамштайна".

Кроме того, в дискуссиях о возможных форматах завершения войны нередко выпускается из виду то, что для этого в любом случае потребуется и решение страны-агрессора. Украина и Запад могут договориться между собой о чем угодно – но если Кремль будет намерен продолжать войну, он будет ее продолжать, невзирая на любые "мирные планы".

А россияне, похоже, никуда не спешат, медленно, с огромными жертвами, но продвигаясь на Донбассе. До главной их цели, описанной информированным собеседником РБК-Украина – захвата всего Донбасса – еще очень далеко. Но опять же – время их не подстегивает. Тем более, после того, как они открыли новый "прикуп" – Северную Корею, которая теперь будет поставлять агрессорам не только снаряды, но и живую силу.

Северокорейские солдаты (фото: Getty Images)

Финальную цель российского наступления источники РБК-Украина описать не берутся. Вполне возможно, как таковой ее и нету, и война идет по принципу "захватим столько, сколько получится".

Как и все остальные, Москва ждет исхода выборов в США. До тех пор надеяться на какие-то крупные дипломатические прорывы, очевидно, не приходится. Дальше – терра инкогнита. Даже победа более предсказуемой и системной Харрис предполагает множество вариантов развития событий. Например, одна из развилок – захочет ли Джо Байден под конец каденции, между выборами и инагурацией преемницы, сделать какой-то яркий жест в сторону Украины, который станет частью его политического наследия, или нет. Последствия же победы Трампа не может предсказать никто, в том числе и лично Трамп.

В любом случае, Украина входит в период чрезвычайной, даже по нашим меркам, турбулентности. Вполне вероятно, что исход без малого трехлетней (а если брать шире – то и десятилетней) войны определится в ближайшие несколько месяцев. Хотя и не факт – если после того, как уляжется американская околовыборная пыль, окажется, что обе стороны, Украина и Россия, вполне в состоянии и настроены и далее продолжать вязкую борьбу.