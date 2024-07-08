Мирное соглашение по Сектору Газа: Нетаньяху озвучил ключевое требование Израиля

Любое соглашение о прекращении огня в Секторе Газа должно позволить Израилю возобновить боевые действия до тех пор, пока не будут достигнуты его цели.
Об этом заявил премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.
Глава правительства настаивает на том, что потенциальное соглашение не должно препятствовать Израилю возобновить боевые действия до тех пор, пока не будут достигнуты его военные цели - ликвидация военного и руководящего потенциала ХАМАС, а также возвращение заложников.
"План, на который согласился Израиль и который приветствовал президент Байден, позволит Израилю вернуть заложников, не нарушая других целей войны", - сказал Нетаньяху.
По его словам, соглашение также должно запретить контрабанду оружия для ХАМАС через границу между Сектором Газа и Египтом, а также не должно позволить тысячам вооруженных боевиков вернуться на север региона.
Поздно вечером в воскресенье Нетаньяху должен провести консультации касательно следующих шагов в переговорах о трехэтапном плане, представленном в мае президентом США Джо Байденом при посредничестве Катара и Египта.
Близкий к переговорам палестинский чиновник отметил, что это предложение может привести к заключению рамочного соглашения, если его примет Израиль, и положить конец войне.
"Мы оставили наш ответ посредникам и ждем ответа оккупационных властей", - сказал в интервью Reuters один из двух представителей ХАМАС.
Другой палестинский чиновник, знакомый с переговорами о прекращении огня, сказал, что Израиль ведет переговоры с представителями Катара и что ответ ожидается в течение нескольких дней.
Источник агентства Reuters сообщил, что в среду, 10 июля, директор ЦРУ Уильям Бернс встретится в Дохе с премьер-министром Катара, главами израильской и египетской разведок.
Египетский телеканал Al Qahera News TV сообщил, что на следующей неделе Бернс также посетит Каир вместе с делегацией Израиля.
В мае президент США Джо Байден озвучил трехэтапный мирный план о прекращении войны в Секторе Газа. Он предусматривает прекращение боевых действий и освобождение около 120 израильских заложников, которых удерживают ХАМАС.
Позже руководство группировки предложило многочисленные изменения к плану, в США некоторые из них назвали нереальными к выполнению.
В пятницу, 5 июля, в Катаре израильская делегация во главе с руководителем Моссада Дэвидом Барни завершила переговоры о прекращении огня в Секторе Газа.
ХАМАС дал свое первоначальное одобрение предложения США. При этом группировка отказалась от ключевого требования, чтобы Израиль полностью прекратил огонь до подписания соглашения. Вместо этого боевики согласны провести переговоры для достижения цели в течение шестинедельного первого этапа.
Новые переговоры состоялись после нескольких месяцев неудачных попыток достичь прекращения огня в рамках переговоров "стоп-старт". Несколько раз они завершались безрезультатно после того, как Вашингтон заявлял, что соглашение близко к завершению.
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