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Мирное соглашение между Россией и Украиной не должно включать компромисс по территориям, - Трасс

Фото: Лиз Трасс, премьер-министр Британии (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

Премьер-министр Великобритании Лиз Трасс заявила о своей уверенности в победе Украины в войне против России. Добавила, что мирное соглашение между странами не должно включать земельные компромиссы.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на The Guardian.

Выступая на ежегодной конференции правящей Консервативной партии Великобритании в Бирмингеме, Трасс заявила, что украинский народ борется не только за свою безопасность, но и за безопасность Британии и демократию во всем мире.

Трасс убеждена в том, что незаконная аннексия главой Кремля Владимиром Путиным является последним актом в его компании по подрыву демократии и нарушению международного права.

"Мы не должны поддаваться тем, кто хочет заключить соглашение, торгующее украинской землей. Они предлагают заплатить жизнями украинцев за иллюзию мира. Мы будем стоять с нашими украинскими друзьями, сколько бы времени это ни заняло. Украина может победить. Украина должна победить. И Украина победит", – заявил премьер Британии.

Напомним, РБК-Украина писалj о том, что президент Владимир Зеленский принял решение СНБО о "невозможности проведения переговоров" с президентом РФ Путиным. Это стало ответом на попытку России аннексировать территории Украины.

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