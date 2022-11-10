Из соображений безопасности. Германия запретила продавать Китаю завод по производству чипов

Издание сообщает, что в заявлении министерства говорится, что приобретение завода "поставило бы под угрозу общественный порядок и безопасность Германии". Министр экономики Германии Роберт Габек на пресс-конференции заявил, что полупроводниковая промышленность в Европе должна защищать свой "технологический и экономический суверенитет" .

"Мы должны внимательно следить за приобретением компаний, когда речь идет о важной инфраструктуре или когда существует риск передачи технологий покупателям из стран, не входящих в ЕС", - сказал он.