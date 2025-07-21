Миргород завершил разработку ПКВ и презентовал ее, - Шуляк

Как отметила Шуляк, каждая украинская громада, и Миргородская в частности, должна быть состоятельной, богатой и инклюзивной.

По ее словам, состоятельность начинается с качественного планирования, и нынешний этап создания ПКВ в этом контексте - лишь первый, но ключевой шаг к стратегическому и пространственному развитию.

Парламентарий отметила, что состоятельность невозможна без инвестиций, а инвесторы приходят только туда, где у громады есть четкое видение: что, где и как она хочет развивать, какие есть ресурсы и потребности. Не менее важной, акцентировала Шуляк, является инклюзивность: жители должны иметь возможность участвовать в планировании, ведь именно они лучше всего понимают потребности своих территорий.

"Жители должны влиять не только на развитие громады, но и на формирование ее бюджета. Именно поэтому мы искренне поддерживаем обновление уставов громад, чтобы к принятию решений были привлечены молодежь, внутренне перемещенные лица, все, кто хочет и может менять свою среду. Мы в Верховной Раде готовы максимально этому способствовать. Мне особенно приятно, что Программа комплексного восстановления, о которой идет речь, - это уже реальный результат того законодательства, которое мы приняли еще в 2022 году. Но ни один закон не заработает без инициативной громады и без партнеров. Поэтому моя искренняя благодарность современной Миргородской громаде и нашим надежным партнерам из ООН-Хабитат, которые помогли формировать громаде ПКВ", - сказала Елена Шуляк.

По словам Миргородского городского головы Сергея Соломахи, разработку Программы комплексного восстановления начали в ноябре 2024 года при поддержке ООН-Хабитат. С помощью сбора и анализа данных, совместных семинаров и консультаций с общественностью был применен целостный подход к определению уникальных потребностей и приоритетов громады, что легло в основу ПКВ.

"Она является результатом совместной работы местной власти, жителей, экспертов и партнеров, с последующим содержательным секторальным обсуждением актуальных направлений, принимая во внимание социальные, экологические, экономические и пространственные аспекты, а также вызовы евроинтеграции, энергонезависимости и последствий войны. Мы убеждены, что этот документ станет основой для привлечения международного и государственного финансирования на важные проекты восстановления и в целом развития нашей громады", - акцентировал он.

Что ПКВ дает Миргороду:

Конкретный план восстановления жилья, инфраструктуры, предприятий;

поддержку малого бизнеса и создание рабочих мест;

Модернизацию образования, медицины, социальных услуг;

программу развития туризма и сохранения культурного наследия;

четкие проекты в сфере транспорта, энергетики, благоустройства;

экологические решения и развитие безбарьерного пространства;

инструмент привлечения доноров, партнеров и государственной поддержки.

В свою очередь, глава Офиса ООН-Хабитат в Украине, Гвендолин Меннетрие, отметила, что совместно с Миргородской громадой им удалось создать документ, основанный на данных, учитывающий местный контекст и соответствующий действующему законодательству.

Важно, подчеркнула она, что эта Программа - не только аналитический документ, а согласованное видение восстановления и развития Миргородской громады, карта действий, набор приоритетных проектов. А еще документ ориентирован на людей, учитывает экологические вызовы, состояние инфраструктуры, потребности громады. Особенно ценным является участие самих жителей - через открытые консультации они смогли выразить свои ожидания по развитию территорий.

"Следующий шаг - реализация. Уже определено около 30 приоритетных проектов, которые требуют детализации и превращения в такие, которые готовы к финансированию. В рамках Конференции по восстановлению Украины мы подписали обновленный меморандум о сотрудничестве, чтобы вместе с партнерами, в частности Restart, продолжить работу над концептуализацией этих проектов. Мы с энтузиазмом будем поддерживать общество на пути внедрения Программы", - отметила госпожа Меннетрие.

Председатель подкомитета по вопросам рентных платежей, экологического налога и налогообложения АПК Комитета ВР по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Алексей Устенко добавил, что Программы комплексного восстановления являются фундаментом для стратегического развития громад и важным инструментом в привлечении инвестиций.

Он отметил, что именно через ПКВ громады получают возможность четко определить свои потребности, сформулировать приоритеты и подготовить инфраструктуру для бизнеса. Это позволит инвесторам видеть конкретные перспективы и принимать решения уже сейчас. В качестве примера он привел инициативу Терешковской громады по созданию индустриального парка, которая свидетельствует о том, что даже под обстрелами люди задумываются о будущем.

"Даже когда фронт в 120 километрах, а баллистические ракеты долетают за минуту, громады Полтавщины не стоят на месте. Они уже сегодня планируют восстановление, ищут возможности для развития, работают над привлечением инвестиций. Потому что мы понимаем, что любой экономический рост, любые налоги начинаются с инвестиций, и их нужно привлекать уже сейчас, а не ждать "идеальных условий". Именно в этом заключается наша сила работать даже в самые тяжелые времена", - резюмировал нардеп.