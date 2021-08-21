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У світі зафіксували 700 тисяч нових випадків COVID-19: лідирують США і Британія

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Субота 21 серпня 2021 07:22
У світі зафіксували 700 тисяч нових випадків COVID-19: лідирують США і Британія Фото: у США виявили більше 151 тисячі нових випадків COVID (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Артур Родивилов

За добу, 19 серпня, у 682 202 осіб у світі виявили COVID-19. Зокрема, в США - 151 108 заражень, у Великобританії - 37 314, в Індії-34 296.

Про це повідомляє "РБК Україна" з посиланням на дані сайту Worldometers.

У Бразилії - 33 887, в Ірані-28 833.

Україна, де 1600 нових хворих, на 49 місці у світі між Гондурасом і Сербією. У Європі Україна на 14 місці.

10205 осіб у світі за добу померли від коронавірусу. За цим показником Україна на 37 місці у світі й на 7 в Європі.

Нагадаємо, в Україні 19 серпня з коронавірусом госпіталізували 597 осіб.

Додамо, що в країні зареєстрували 1600 нових випадків COVID-19.

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