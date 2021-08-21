У світі зафіксували 700 тисяч нових випадків COVID-19: лідирують США і Британія

За добу, 19 серпня, у 682 202 осіб у світі виявили COVID-19. Зокрема, в США - 151 108 заражень, у Великобританії - 37 314, в Індії-34 296.

Про це повідомляє "РБК Україна" з посиланням на дані сайту Worldometers .

У Бразилії - 33 887, в Ірані-28 833.

Україна, де 1600 нових хворих, на 49 місці у світі між Гондурасом і Сербією. У Європі Україна на 14 місці.

10205 осіб у світі за добу померли від коронавірусу. За цим показником Україна на 37 місці у світі й на 7 в Європі.