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У світі може виникнути дефіцит шприців, - ВООЗ

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Женева, Четвер 11 листопада 2021 10:44
У світі може виникнути дефіцит шприців, - ВООЗ Фото: у світі може виникнути дефіцит шприців (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Анастасія Рокитна

У світі може виникнути глобальна нестача шприців для вакцинації від коронавірусу. Дефіцит може скласти до двох млрд шприців.

Про це заявила старший радник ВООЗ з доступу до ліків і товарів для здоров'я Ліза Хедман, повідомляє РБК-Україна, посилаючись на Insider.

За її словами, нестача декількох мільярдів шприців негативно відіб'ється на темпах вакцинації. Більш того, така ситуація може спровокувати й іншу проблему - коли бідні країни почнуть використовувати одні й ті ж шприци по кілька разів.

"Коли ви думаєте про кількість вакцинацій, які робляться як відповідь на пандемію, це не та зона, де ми можемо дозволити собі скорочення, брак або що-небудь, крім повної безпеки для пацієнтів і медичного персоналу", - заявила Хедман.

У світі вже було введено 6,8 млрд доз вакцин проти COVID-19, при цьому щорічно виробляється шість мільярдів шприців, повідомила вона.

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