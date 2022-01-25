У світі виник дефіцит напівпровідників. Чим це загрожує Україні

Що таке напівпровідники?

Напівпровідники – це кристалічні речовини (хімічні елементи, сполуки і сплави). За своєю здатністю вони можуть проводити електричний струм. Напівпровідники займають проміжне положення між провідниками (металами) і діелектриками (ізоляторами). Найвідоміший напівпровідник-кремній (Si). Серед ключових сучасних напівпровідникових пристроїв – процесори та інші мікросхеми.

Де використовуються напівпровідники?

Напівпровідники є практично у всіх гаджетах, якими кожен з нас користується щодня: в смартфонах, планшетах, персональних комп'ютерах, телевізорах, автомобілях. В останніх чіпи необхідні для систем, які стежать за дорогою, для мультимедійних систем і багатьох інших "плюшках". Також напівпровідники використовуються у великій промисловій, медичній та іншій техніці: наприклад, в апаратах ШВЛ і космічних супутниках.

Чому почався дефіцит?

Є дві основні причини, які вплинули на глобальне скорочення напівпровідників. Перша – пандемія, а точніше – її наслідки. Друга – торгова війна між США і Китаєм, яка почалася під час правління американського президента Дональда Трампа.

На початку пандемії люди почали масово купувати техніку. Вона необхідна була для "удаленки". Восени 2020 року також зріс попит на пристрої з розважального сегмента. Сюди відносяться Xbox і PlayStation, планшети, телефони, телевізори. Наприклад, у США роздрібні продажі гаджетів склали рекордні 442 мільярди доларів.

Також негативно на ситуації відбилася торгова війна США і Китаю. У 2020 році американський уряд ввів обмеження на Semiconductor Manufacturing International (SMIC) – найбільшого виробника мікрочіпів. Компанія не могла співпрацювати з американськими колегами для покупки обладнання для виробництва чіпів. Також китайцям заборонили продавати напівпровідники США. На тлі цього замовники звернулися до конкурента SMIC - їм виступає тайванська компанія Taiwan Semiconductor Manufacturing (TSMC). На тлі цього ланцюжок постачання чіпів довелося перерозподілити.

Хто найсильніше постраждав?

В першу чергу від дефіциту страждають виробники кінцевої продукції. Це стосується компаній, які випускають ігрові консолі, автомобілі, смартфони, ноутбуки, планшети. Криза напівпровідників змушує автовиробників зупиняти конвеєри, а також переносити вихід нових моделей автомобілів на ринок. Такі заяви робили в General Motors, Honda, Ford, Volvo, Volkswagen, Mitsubishi, Nissan, Fiat Chrysler та інших компаніях. Також через брак напівпровідників почався дефіцит консолей PlayStation 5 і нових iPhone.

Що мені з цього?

Ми (кінцеві споживачі) теж страждаємо від дефіциту напівпровідників. Тепер набагато складніше знайти в продажу необхідні гаджети. Поставки смартфонів, планшетів або холодильників можна чекати місяцями. Ігрові консолі Sony PlayStation 5 також неможливо знайти у відкритому продажі в офіційних магазинах. Придбати пристрої можна лише на вторинному ринку за вищою ціною, звичайно ж. На тлі дефіциту напівпровідників варто очікувати подорожчання смартфонів, ноутбуків, автомобілів, планшетів та іншої техніки, де використовуються чіпи.