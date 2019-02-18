У світі може впасти попит на нафту через відмову від пластику, - FT

Через падіння попиту ціна нафти знизиться

Отказ некоторых стран мира от использования пластиковых изделий, а именно соломинок, одноразовой посуды и пакетов, может привести к существенному падению спроса на нефть. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Financial Times.

Указано, что сейчас ряд европейских стран и Китай приняли более жесткую политику в отношении использования пластика, в результате чего там сократился спрос на пластиковые изделия, для изготовления которых используют нефть.

"Кафе и рестораны отказываются от пластиковых соломинок, магазины - от одноразовых пакетов, во многих странах принимаются законы об ограничении одноразовой упаковки в различных сферах. Рано или поздно эти изменения повлияют и на нефтегазовые компании", - отмечает издание.

Следует указать, что сейчас нефтехимическая промышленность потребляет около 15% мировой добычи нефти. Однако снижение объемов потребления пластиковых изделий может привести к падению спроса на нефть среди нефтеперерабатывающих компаний. Что повлияет на цену нефти, а именно спровоцирует ее удешевление из-за меньшего спроса.

Напомним, по состоянию на 18 февраля цены на нефть остаются в районе максимальных с ноября отметок.

Как писало РБК-Украина ранее, 14 февраля сообщалось, что цены на нефть растут за счет надежд на потенциальный прогресс торговых переговоров США и Китая, который должен улучшить перспективы мировой экономики.