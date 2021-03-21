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У світі за добу виявили понад півмільйона випадків зараження COVID

Новость на русском → Неділя 21 березня 2021 17:54
У світі за добу виявили понад півмільйона випадків зараження COVID Фото: лікар біля автомобіля "Швидкої допомоги" в Києві (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Роман Тверденко

У світі за останню добу зафіксували 513 797 випадків зараження коронавірусом. У лідерах Бразилія, США і Індія.

Про це повідомляє Всесвітня організація охорони здоров'я (ВООЗ).

Найбільше випадків за добу зафіксували в Бразилії - 90 570. Далі йдуть США - 61382, Індія - 43 846 і Франція - 34 658.

Найбільша кількість смертей за добу також виявили в Бразилії - 2815. У лідерах США - 1524, Мексика - 613 і Італія - 401.

За загальною кількістю випадків лідером залишаються США - 29,4 мільйона випадків. У трійці Бразилія - 11,9 мільйона і Індія - 11,6 мільйона.

Нагадаємо, в Україні за суботу підтвердили 11 145 нових випадків коронавіруса. Жертвами хвороби стали 166 українців.

В Україні продовжує поширюватися "британський" штам коронавіруса, який називають втричі більш заразним за інші. Новий штам вже підтвердили на Прикарпатті, у Києві і ще трьох обласних центрах.

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