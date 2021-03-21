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В мире за сутки обнаружили более полумиллиона случаев заражения COVID

Новина українською → Воскресенье 21 марта 2021 17:54
В мире за сутки обнаружили более полумиллиона случаев заражения COVID Фото: врач возле автомобиля "Скорой помощи" в Киеве (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Роман Тверденко

В мире за последние сутки зафиксировали 513 797 случаев заражения коронавирусом. В лидерах Бразилия, США и Индия.

Об этом сообщает Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ).

Больше всего случаев за сутки зафиксировали в Бразилии - 90 570. Дальше идут США - 61382, Индия - 43 846 и Франция - 34 658.

Самое большое количество смертей за сутки также обнаружили в Бразилии - 2815. В лидерах США - 1524, Мексика - 613 и Италия - 401.

По общему числу случаев лидером остаются США - 29,4 миллиона случаев. В тройке Бразилия - 11,9 миллиона и Индия - 11,6 миллиона.

Напомним, в Украине за субботу подтвердили 11 145 новых случаев коронавируса. Жертвами болезни стали 166 украинцев.

В Украине продолжает распространяться "британский" штамм коронавируса, который называют втрое более заразным за другие. Новый штамм уже подтвердили на Прикарпатье, в Киеве и еще трех областных центрах.

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