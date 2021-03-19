"Британський" штам коронавірусу виявили у Києві та ще трьох обласних центрах

Міністр охорони здоров'я Максим Степанов розповів про подальше поширення "британського" штаму коронавірусу територією України. Новий штам підтвердили ще у Києві та трьох обласних центрах.

Про це йшлося в ефірі програми "Свобода слова Савіка Шустера" .

"Окрім реєстрації в Івано-Франківській області, сьогодні прийшли дані Інституту епідеміології, він (новий штам - ред.) виявлений у місті Києві, Дніпрі, Львові та Харкові", - заявив міністр.

Степанов нагадав, що цей штам коронавірусу втричі заразніший за інші, тому Україну чекає "напружена ситуація" щодо захворюваності на COVID-19.

Нагадаємо, Прикарпаття стало першим регіоном України, де підтвердили "британський" штам коронавірусу. Новий штам там знайшли після різкого погіршення ситуації з коронавірусом в області.

Як попереджав Степанов, "британський" штам коронавірусу є небезпечнішим за інші, оскільки вражає не тільки легені інфікованого.

Додамо, "британський" штам коронавірусу підтвердили вже у 118 країнах світу.

У новому випуску ток-шоу "Свобода слова Савіка Шустера" 19 березня гості студії - Арсен Аваков, Максим Степанов, Віталій Кличко, Андрій Садовий та інші - обговорюють новий локдаун у Києві та інших містах України. Крім того, говорять про можливі наслідки заяви Байдена про Путіна. Також в ефірі покажуть ексклюзивний репортаж з операційної, де проводиться трансплантація донорських органів.



Нагадаємо, у попередньому випуску "Свободи слова Савіка Шустера" кияни розповіли, планують вакцинуватися від коронавірусу.



Також відомі лікарі Віктор Петров та Аліса Гріщенкова розповіли про загострення ситуації з кількістю захворілих на COVID-19 у західних областях України.



Крім того, секретар РНБО України Олексій Данілов відверто розповів про загострення ситуації на Донбасі та розслідування щодо причетних до підписання Харківських угод.



А перед цим голова Державної податкової служби Олексій Любченко шокував заявою про масштаби тіньової економіки України.