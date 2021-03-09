У світі прогнозують стрімке економічне зростання завдяки вакцинації

За прогнозом організації, у 2021 році світова економіка зросте на 5,6%, що на 1,4 відсоткового пункту більше, ніж у грудневому прогнозі ОЕСР. Крім того, у наступному році організація прогнозує зростання світового ВВП на 4%.

"Глобальні економічні перспективи значно покращилися в останні місяці. Цьому сприяли поступове застосування ефективних вакцин, оголошення додаткової фіскальної підтримки в деяких країнах та ознаки того, що економіки краще впораються із заходами, покликаними спинити поширення вірусу", - йдеться у звіті.

Однак, як наголошують в ОЕСР, для відновлення світової економіки критично важливим є швидше та ефективне розгортання вакцинації від коронавірусу по всьому світі за дотримання всіх необхідних карантинних норм та соціального дистанціювання.