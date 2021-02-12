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Економіка Великої Британії зазнала найглибший спад за 300 років

Новость на русском → Київ, П'ятниця 12 лютого 2021 11:49
Економіка Великої Британії зазнала найглибший спад за 300 років Фото: Лондон (Alex Davidson/Getty Images)
Автор: Олександр Білоус

Зруйнована коронавірусом економіка Великої Британії скоротилася на 9,9% у 2020 році. Це рекордне падіння за останні 300 років.

Про це повідомляє агентство Reuters.

У минулому році спад був найбільшим з тих пір, як після Другої світової війни з'явилися сучасні офіційні звіти. Довгострокові історичні дані, опубліковані Банком Англії, показують, що це було саме велике падіння з 1709 року.

Скорочення виявилося більш крутим, ніж у будь-якої іншої великої економіки, хоча Іспанія, також сильно постраждала від коронавірусу, зазнала спад на 11%.

Велика Британія повідомила про самий високий рівень смертності від COVID-19 в Європі. В країні один з найвищих у світі показників за кількістю смертей на душу населення.

Проте на даний момент Велика Британія вакцинувала набагато більше людей, ніж інші європейські країни, що підвищує ймовірність відновлення її економіки в кінці цього року.

Проте Банк Англії прогнозує, що економіка скоротиться на 4% в перші три місяці 2021 року через новий локдаун і зриву Brexit. Економіка повернеться до своїх розмірах, які існували до COVID-19, за умови, що вакцинація буде йти за планом.

Нагадаємо, за прогнозом Єврокомісії, країни Європейського союзу і єврозони вийдуть на докризовий рівень не раніше, ніж очікувалося.

Міжнародний валютний фонд (МВФ) оцінює падіння світової економіки у 2020 році на рівні 3,5%. Обвал є найгіршим глобальним спадом мирного часу з часів Великої депресії.

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