ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

В мире прогнозируют стремительный экономический рост благодаря вакцинации

Новина українською → Париж, Вторник 09 марта 2021 19:50
В мире прогнозируют стремительный экономический рост благодаря вакцинации Фото: доллары (РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Левицкий

Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) обнародовала новый прогноз. Организация прогнозирует стремительный экономический рост в мире благодаря вакцинации от коронавируса.

Об этом говорится на сайте ОЭСР.

По прогнозу организации, в 2021 году мировая экономика вырастет на 5,6%, что на 1,4 процентных пункта больше, чем в декабрьском прогнозе ОЭСР. Кроме того, в следующем году организация прогнозирует рост мирового ВВП на 4%.

"Глобальные экономические перспективы значительно улучшились в последние месяцы. Этому способствовали постепенное применение эффективных вакцин, объявление дополнительной фискальной поддержки в некоторых странах и признаки того, что экономики лучше справятся с мерами, призванными остановить распространение вируса", - говорится в отчете.

Однако, как отмечают в ОЭСР, для восстановления мировой экономики критически важным является быстрое и эффективное развертывание вакцинации от коронавируса по всему миру при соблюдении всех необходимых карантинных норм и социального дистанцирования.

Напомним, в конце января Международный валютный фонд улучшил прогноз восстановления мировой экономики после кризиса из-за коронавируса.

Добавим, из-за пандемии коронавируса экономика Британии испытала наибольший спад за последние три века. Британская экономика в 2020 году сократилась на 9,9%.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Экономика прогноз экономика мировая экономика
NEWS
СБУ допросила Медведчука, - источник
СБУ допросила Медведчука, - источник
DAILY
Железная рука СНБО. Чем опасны жесткие решения украинской власти
Сергей Щербинаглавный редактор РБК-Украина Железная рука СНБО. Чем опасны жесткие решения украинской власти