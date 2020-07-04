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Світ воює технологіями: у Збройних силах назвали пріоритети ВМС

Новини » Політика     04.07.2020 - 20:51
Світ воює технологіями: у Збройних силах назвали пріоритети ВМС
Фото: Олексій Неїжпапа (navy.mil.gov.ua)

Головним ворогом України є Росія, у якій друга в світі за чисельністю армія

Командувач Військово-морськими силами Збройних сил України Олексій Неїжпапа заявив, що зараз світ воює технологіями, а не кількістю багнетів, кораблів, літаків. Тому пріоритетами ВМС повинні стати технологічність і професіоналізм.

Про це заявив Неїжпапа в інтерв'ю "Радіо Свобода".

За його словами, головний ворог українців - Росія, у якій друга за чисельністю у світі армія.

"Бути з ними в паритеті не вдасться, як би нам цього не хотілося. Україна навряд чи потягне утримання Збройних сил чисельністю мільйон осіб. Тому, говорячи про ВМС, слід говорити не стільки про кількісні показники, скільки про якісні: про добре підготовлений кваліфікований персонал, сучасному технологічному озброєнні", - зазначив він.

Нагадаємо, за словами командувача ВМС, загроза повномасштабної агресії з боку Російської Федерації залишається актуальною з 2014 року.

Крім того, Збройні сили України готові стримувати атаки Росії з моря і суші.

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Автор: РБК-Україна

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