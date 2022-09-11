Світ у захваті, ворог у паніці. Зеленський відзначив успіхи контрнаступу ЗСУ

Міжнародна спільнота, як і українці, вражена успіхами контрнаступальних дій українських військових на півдні, півночі та сході нашої держави.

Як повідомляє РБК-Україна , про це заявив президент України Володимир Зеленський у своєму зверненні .

"Сьогодні ваші дії (українських військових - ред.) на півночі, півдні та сході України бачать і відзначають усі. Світ у захваті. Ворог - у паніці. Україна пишається вами, вірить у вас, молиться за вас, чекає на вас", - сказав він.

Зеленський зазначив, що шлях до перемоги непростий, але він впевнений, що українським захисникам він до снаги. Президент вірить, що наші військові вийдуть на всі ділянки українського кордону. Він впевнений, що захисники побачать, як сяють очі наших людей і п’яти окупантів. Зеленський зазначив, що росіяни назвуть це "жестами доброї волі", а ми - перемогою.

"Ми віримо у вас, у тих, хто всі ці 200 днів у -15 чи +35, о другій ночі чи о шостій ранку, звичайного понеділка чи в День Незалежності, попри втому, напругу, небезпеку, робить свою справу, ризикує своїм життям, захищає свою країну" - сказав він.

Українські захисники не зважають на чутки й плітки, а пишуть історію в реальному житті - історію незалежності та перемоги України.

"Наші воїни, наші бійці, наші захисники. Для нас точно - перша армія світу", - додав президент.