Якщо світ проковтне агресію Путіна, вона повториться знову, - Буданов

Глава української військової розвідки Кирило Буданов впевнений, що якщо світ проковтне агресію президента Росії Володимира Путіна проти України, вона повториться знову. Тому політика утримання від конфронтації може обернутися проблемою для НАТО.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на його коментар для BBC .

За його словами, не конфронтація з Росією набагато гірша для НАТО, ніж ризик ескалації через відправлення Україні більш смертоносних озброєнь.

"Це агресивна війна в серці Європи, яка повністю руйнує існуючі політичні та військові системи безпеки. Якщо світ проковтне путінську агресію і не запропонує радикального рішення, вона буде повторюватися знову і знову", - підкреслив Буданов.