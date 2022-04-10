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Якщо світ проковтне агресію Путіна, вона повториться знову, - Буданов

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Київ, Неділя 10 квітня 2022 10:32
Якщо світ проковтне агресію Путіна, вона повториться знову, - Буданов Фото: керівник Головного управління розвідки Кирило Буданов (gur.mi.gov.ua)
Автор: Олександр Мороз

Глава української військової розвідки Кирило Буданов впевнений, що якщо світ проковтне агресію президента Росії Володимира Путіна проти України, вона повториться знову. Тому політика утримання від конфронтації може обернутися проблемою для НАТО.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на його коментар для BBC.

За його словами, не конфронтація з Росією набагато гірша для НАТО, ніж ризик ескалації через відправлення Україні більш смертоносних озброєнь.

"Це агресивна війна в серці Європи, яка повністю руйнує існуючі політичні та військові системи безпеки. Якщо світ проковтне путінську агресію і не запропонує радикального рішення, вона буде повторюватися знову і знову", - підкреслив Буданов.

Нагадаємо, раніше BBC писало, що західна розвідка ще влітку 2021 року знала про плани російського вторгнення в Україну. А рішення публікувати ці дані в ЗМІ приймалося в тому числі на вищому рівні в США.

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