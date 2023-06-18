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"Мир должен быть справедливым". Столтенберг отреагировал на инициативы стран Африки

Фото: генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

Все хотят, чтобы война в Украине как можно быстрее закончилась. Однако мир должен быть справедливым.

Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Welt.

Столтенберг прокомментировал так называемый "мирный план" африканских лидеров для Украины. Он предостерег от спешки в вопросе мирных переговоров между Украиной и РФ.

"Мы все хотим, чтобы эта война закончилась. Но для того чтобы мир был длительным, он должен быть справедливым", - сказал он.

Генсек НАТО подчеркнул, что мир не должен быть замороженным конфликтом с продиктованным Россией соглашением.

"Только Украина может определить условия, которые являются приемлемыми для нее", - подчеркнул генсек Альянса.

По словам Столтенберга, военные успехи украинской армии усилят позицию Украины за столом переговоров.

"Чем больше оккупированных территорий Украина сможет освободить, тем лучше позиции у нее будет за столом переговоров для достижения справедливого и длительного мира", - пояснил он.

"Мирные инициативы" Африки

Напомним, 16 июня президенты ЮАР, Замбии, Сенегала, премьер Египта и другие чиновники стран Африки посетили Киев и встретились с главой государства Владимиром Зеленским. Также лидер Южной Африки представил "мирный план" для Украины, состоящий из 10 пунктов.

После Украины лидеры африканских стран отправились в Россию, где встретились с российским диктатором Владимиром Путиным.

Советник главы ОП Михаил Подоляк резко прокомментировал встречу Путина с лидерами африканских стран и риторику главы Кремля.

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