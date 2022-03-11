Якби світ відреагував на вторгнення до Криму в 2014, то війни б не було, - Ердоган

За словами Ердогана, недостатня реакція світової спільноти на вторгнення та окупацію Криму у 2014 році, призвела до нинішньої агресії Росії проти України.

"Якби весь захід і весь світ підняли свій голос проти вторгнення в Крим у 2014 році, чи зіткнулися ми з сьогоднішньою картиною? Але мовчали про окупацію Криму зараз вже щось говорять. Хіба справедливість діє в одній частині цього світу і недійсна в іншій частині? Що це за світ?"- сказав Ердоган.

Він підкреслив, що на жаль, міжнародне співтовариство не проявило необхідної чутливості та не надало необхідної підтримки для усунення цієї несправедливості.

Також президент Туреччини переконаний, що нинішньої російської агресії проти України можна було б уникнути, якби всі дипломатичні інструменти раніше застосовувалися більш ефективно.

"Сьогодні ми стикаємося з руйнівними та болючими наслідками проблем, які можна вирішити дипломатичним шляхом, якщо вчасно проявити сильну волю.

Коли ми бачимо, як мирні жителі залишають свої будинки, діти, сповнені страху і тривоги, міста в руїнах, невинні гинуть, наша печаль зростає в геометричній прогресії", - підкреслив Ердоган.

Всі оперативні та тільки перевірені новини без російської пропаганди та фейків - в групах РБК-Україна в Telegram і Viber. Приєднуйся!

Перемога буде за нами! Слава Україні!