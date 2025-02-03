Мир через силу. Как Трамп может заставить Путина закончить войну и начать переговоры

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Президент США Дональд Трамп еще задолго до своей инаугурации неоднократно обещал быстро положить конец войне России против Украины. Ряд заявлений, сделанных им и членами его команды уже после прихода в Белый дом, показывает, что он не отступает от своей риторики.

После инаугурации Трамп сказал, что Путин разрушает Россию и поэтому он должен заключить сделку. Уже на следующий день, 22 января, его обращение прозвучало еще более ультимативно:

"...Я собираюсь оказать России, чья экономика терпит крах, и Путину очень большую УСЛУГУ. Договоритесь сейчас и прекратите эту бессмысленную войну! ДАЛЕЕ БУДЕТ ТОЛЬКО ХУЖЕ", - написал президент США в соцсети Truth Social.

Ситуация на фронте, похоже, толкает украинское руководство к переговорам о завершении войны. Вероятно, эту готовность Владимир Зеленский очень убедительно донес Дональду Трампу во время встречи в Париже. В конце концов, на вопрос о том, будет ли к январю следующего года достигнуто мирное соглашение, президент США на саммите в Давосе ответил: "Об этом надо спросить Россию. Украина готова заключить соглашение".

Почти все три года войны в Кремле говорили о якобы готовности договариваться, при этом демонстрируя обратное. Все вариации условий "мира", ранее выдвинутые Москвой, больше напоминали принуждение к капитуляции. Более того, нет никаких гарантий, что даже это заставило бы Россию остановиться, а не выдвигать еще с десяток нереалистичных требований.

Сейчас ситуация может измениться: и у Путина все идет не так гладко, и в США к власти пришла команда, которая имеет более решительный настрой закончить российско-украинскую войну.

Болевые точки

Россия владеет стратегической инициативой на всех участках фронта. Ежедневно оккупационная армия имеет постепенное, но системное продвижение. Оно дается ей огромными потерями, однако поток контрактников, которых заманивают на войну все более и более высокими выплатами, позволяет Москве и пополнять потери в войске, и даже создавать новые подразделения.

России удается производить новое, пусть и не сильно высокотехнологичное вооружение, БПЛА, ракеты и восстанавливать старую бронетехнику, которая где-то пылится на складах. Если нынешний темп продвижения агрессора сохранится – до конца года он имеет шансы оккупировать всю территорию Донецкой области.

"Путин видит, что российская армия продолжает наступать, зачем тогда, на его взгляд, начинать переговоры, если им удается – пусть медленно, с большими потерями – но продвигаться? Он надеется, что ему удастся сесть за стол переговоров на более успешных условиях. Он надеется, что у Владимира Зеленского будет усложняться внутриполитическая ситуация в стране, и пытается изо всех сил способствовать этому. В конце концов, Путин просто терпеть не может сами переговоры как таковые", – отмечает в разговоре с РБК-Украина политический аналитик, уехавший из России в 2014 году, Иван Преображенский.

Неясно, осознает ли Путин реальное экономическое положение и перспективы России (фото: GettyImages)

С другой стороны, в экономике РФ на фоне и вследствие войны начали проступать заметные трещины: высокая инфляция, постоянный рост ключевой учетной ставки и, как результат, высокая стоимость кредитов. Сюда же стоит добавить дефицит рабочей силы в гражданском секторе из-за того, что большая часть населения задействована в войне и сфере ВПК, а также значительные расходы на саму войну, которая съедает около 40% федерального бюджета.

"Экономика России перегрета из-за того, что перешла на военные рельсы. Ее ВПК весь закредитован и находится на грани банкротства. Сами банки в очень сложной ситуации. В России не хватает рабочих, как следствие, наблюдается чрезмерный рост зарплат и не только в военном секторе, а в экономике в целом. "Газпром" также оказался на грани банкротства. Сейчас ее главный экспортный товар – это нефть. Но и с ценами на нефть у России сейчас проблемы", – добавляет Преображенский.

Фактически, есть два угла обзора на положение России. И неизвестно, с какой картиной мира живет сам Путин. Многочисленные экономические прогнозы предсказывают, что в 2025 год с экономикой России лучше не станет, если она столкнется с новыми внешними потрясениями – может стать только хуже.

В команде Трампа не раз говорили, что будут добиваться мира через силу. И хотя пока непонятно, какой конкретно план стоит за этой идеей, у России в ее нынешнем состоянии полно болевых точек, на которые США могли бы надавить.

"Путина не надо заставлять садиться за переговоры о конце войны – он готов и он сядет. Сама по себе ситуация в российской экономике, ситуация на фронте, огромные потери – все это уже заставляет Путина пойти на переговоры. То есть Трампу необходимы рычаги давления именно для того, чтобы убедить Путина отойти от своих прежних условий. И эти рычаги у Трампа есть", – считает оппозиционный политолог, эмигрировавший из РФ, Аббас Галлямов.

Один из этих инструментов – продолжение военной помощи Украине по крайней мере на том же или даже большем уровне, включая дальнобойное вооружение. Тогда цена войны для Кремля продолжит расти, говорит Галлямов.

Еще один путь, на который обратил внимание Преображенский – Трамп может создавать для России зоны нестабильности там, где есть ее стратегические интересы – по тому же принципу, как это раньше делал сам Путин. Речь идет об Африке, где добыча полезных ископаемых, в частности – золота, помогает обогащать российскую казну, о Ливии, Сирии, Центральной Азии, Кавказе, Дальнем Востоке и Иране.

Третий рычаг – это ограничительные и экономические меры. Трамп уже пригрозил Путину высокими пошлинами, тарифами и дополнительными санкциями, если мирное соглашение не будет заключено в ближайшее время.

Возможности для усиления давления на Россию остаются значительными, говорит уполномоченный президента Украины по вопросам санкционной политики Владислав Власюк.

"Это тарифные ограничения – повышение пошлин на российские металлы, удобрения и другие товары. Усиление вторичных санкций против компаний, помогающих РФ обходить ограничения, блокировка новых банков, конфискация активов и ограничение доступа к критическим технологиям также должны стать частью стратегии. Дальнейшие санкции – это ключевой рычаг для принуждения Кремля к справедливым переговорам", – перечисляет Власюк.

Однако приоритетом, по его словам, должно стать сокращение нефтегазовых доходов РФ через противодействие теневому флоту, более жесткий контроль за потолком цен и повышение себестоимости добычи. Нефтяная промышленность – столп экономики РФ и ключевой источник финансирования войны.

Теневой флот РФ

США и союзники уже пытались давить на российскую нефть. В конце 2022 года ЕС и Великобритания отказались закупать нефть из РФ, которая транспортируется морем. Исключения остались для Венгрии и Словакии, в которые нефть идет через трубопровод. Параллельно с этим Евросоюз, страны G7 и Австралия согласовали "потолок цен" на российскую нефть, которая поставляется морским путем в третьи страны, на уровне 60 долларов за баррель. Западным компаниям запрещено предоставлять услуги по транспортировке или страхованию, если эта нефть будет перевозиться по цене, превышающей установленный предел.

Однако у Москвы остались лазейки для импорта сырой нефти в европейские страны, для которых сделали исключение в антироссийских санкциях. А уже оттуда компании, связанные с РФ, перепродают или готовые нефтепродукты, переработанные на местных заводах, или даже просто сырую нефть по всему миру. Еще больше в обходе ограничений России помог созданный ею теневой флот, и она заместила потерю западного рынка поставками своих энергоносителей на восток – в основном в Китай и Индию.

Санкций, которые ввел Запад против экспорта российской нефти, оказалось недостаточно (фото: GettyImages)

Теневой флот РФ – это старые танкеры, которые возят нефть не по уставленному потолку цен и не страхуются западными компаниями. Эти танкеры зарегистрированы как в России, так и в других юрисдикциях. Как сообщили РБК-Украина в ГУР Минобороны, больше всего танкеров теневого флота зарегистрировано под флагами Панамы, Габона, Островов Кука, Либерии, Маршалловых островов и т.д. Владельцы зарегистрированы в КНР, Индии, Маршалловых островах, Сейшельских островах, ОАЭ, Греции и еще в ряде других стран. Управляющие компании находятся в том числе в ОАЭ, Греции, КНР, Турции и на Сейшельских островах.

Эти суда часто меняют регистрацию и название, чтобы их было сложно идентифицировать. Они перезагружают нефть на другие танкеры в оффшорной зоне, пытаются скрыть свои маршруты и выключают автоматизированную идентификационную систему (AIS) на отдельных участках своего пути. Чтобы не дать установить российское происхождение нефти, в танкерах также смешивают ее с другими сортами.

На такую нефть есть не только предложение, но и спрос. Как отметили в ГУР, есть страны, заинтересованные в импорте российской нефти для ее переработки и экспорта в качестве готовых нефтепродуктов на внешние рынки. Это, например, Китай, Индия и Турция. А продажа нефтепродуктов, изготовленных из российской нефти, под запрет не попадает.

"В настоящее время российский теневой флот насчитывает до 1000 единиц преимущественно устаревших судов (общим дедвейтом более 100 млн тонн), которые осуществляют экспорт нефти и нефтепродуктов. В 2023 году их было около 600 единиц. От начала введения лимита цен на российскую нефть в декабре 2022 года рф потратила на приобретение танкеров теневого флота более 10 миллиардов долларов США. Эти суда обеспечивают экспорт около 70% российской сырой нефти и нефтепродуктов, перевозимых морским путем", – говорят в военной разведке.

В начале января США еще при президентстве Джо Байдена ввели новые санкции против теневого флота РФ, в частности против 183 танкеров, которые возят российскую нефть, "Газпромнефти" и ряда страховых компаний, которые их обслуживают. Учитывая, что после прихода в Белый дом Трамп эти санкции не отменил, есть основания полагать, что этот пакет мер был скоординирован между командами экс- и нынешнего президента.

По оценкам CSIS и Bloomberg, из 3,5 млн баррелей, которые РФ транспортировала в 2024 году в день, 1,5 млн приходились на подсанкционные танкеры. Основные покупатели – Индия и Китай – перестали принимать попавшие под ограничения суда, опасаясь вторичных санкций.

В результате введенных санкций в краткосрочной перспективе экспорт российской нефти должен снизиться на 15%, отметили в ГУР. Кроме того, Москве придется увеличивать дисконт на свою нефть для ее покупателей и пересмотреть плановые показатели по добыче в сторону снижения. Однако в этом направлении есть еще над чем работать, поскольку американские санкции затронули только часть из всего теневого флота РФ. Чтобы перекрыть Кремлю эту схему, говорят в ГУР, необходимо найти механизм, как отслеживать реальный маршрут теневых судов, ввести секторальные санкции и блокировку активов для компаний, эксплуатирующих эти танкеры, и запретить заходить им в порты, территориальные воды и международные проливы.

Еще одним радикальным путем могла бы стать одна из угроз Трампа – введение высоких пошлин и дополнительных санкций на весь российский экспорт в США и другие страны. Объем торговли Соединенных Штатов и России не очень большой, поэтому потеря американского рынка не станет для Кремля сильным вызовом.

Однако если Белый Дом сможет повлиять на другие страны, чтобы они перестали покупать российские товары или сырье – это может стать для Москвы колоссальной проблемой. Условно, если какие-то индийские или китайские компании покупают российскую нефть – США вводит для них 20-процентные пошлины или другие санкции. Однако пока сложно сказать, насколько реалистичным может быть воплощение этого ограничения.

Колосс на нефтяных ногах

Еще один путь – это повысить предложение нефти в мире и тем самым снизить ее стоимость. Причем это может быть выгодно и для самих Штатов. Одним из ключевых обещаний Трампа во время кампании было наращивание добычи "черного золота" – также известное, как "drill, baby, drill". Правда, только усилиями США существенно опустить мировые цены на нефть вряд ли возможно, по крайней мере в краткосрочной перспективе. Нужна кооперация с другими "игроками", чтобы те либо тоже увеличивали выработку, либо как минимум сохраняли ее на высоком уровне.

"Трамп может скоординироваться с Саудовской Аравией и обрушить мировые цены на нефть. Путинская армия – это армия наемников. Люди идут не за идею, не за родину, не за Путина умирать, а за деньги. И если эти деньги начнут заканчиваться, то что Путин будет делать?" – отмечает Галлямов.

У Трампа сложились довольно неплохие отношения с саудитами. В первую же неделю после инаугурации новый президент США провел телефонный разговор с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом ибн Салманом. Трамп публично уже минимум дважды заявлял, что будет требовать от Саудовской Аравии снизить цены на нефть, что должно подтолкнуть к окончанию войны Россией. С таким же призывом он обращался и к ОПЕК. Когда-то США уже шли похожим путем для давления на СССР перед его развалом.

"Если цена снизится, война между Россией и Украиной закончится немедленно", – убежден президент США.

В декабре Саудовская Аравия уже начала делать некоторые шаги в этом направлении. Она решила отказаться от согласованной ОПЕК цены в 100 долларов за баррель и вместо поддержания постоянной стоимости нарастила добычу, чтобы сохранить долю рынка.

Возможная отметка, которая была бы болезненной для России и которую озвучивал Трамп еще во время своей кампании – это 40 долларов за баррель. Нынешний потолок в 60 долларов хоть и привел к потерям, но остается комфортным для Москвы. Спецпредставитель президента США по Украине Кит Келлог недавно назвал другую отметку - 45 долларов за баррель, что, по его словам, "является базовой точкой безубыточности" для российских нефтяных компаний.

Путин показывает готовность говорить с Трампом (фото: 2019 год, GettyImages)

Снижение цен на нефть даже без введения других санкций существенно снизит российские доходы, возможности ВПК страны-агрессора и отразится на уровне жизни большинства россиян. Более того, обвал цен мог бы ударить по РФ даже при условии продолжения функционирования ее теневого флота.

"Трамп настроен по отношению к Путину в целом неплохо, достаточно лояльно. Зачем Путину с ним ссориться с учетом всех нынешних и потенциальных проблем? Поссорится – и Трамп увеличит объемы поставок оружия в Украину, обрушит цены на нефть и, к тому же, назло России примет Украину в НАТО", – рассуждает Галлямов.

Учитывая последние публичные "реверансы" главы Кремля в сторону Трампа, готовность говорить с новой правящей командой США у него есть. На днях американский президент сказал, что его администрация уже провела "очень серьезные" обсуждения с Москвой по войне в Украине.

Несмотря на принятые меры, предыдущей администрации США не удалось существенно ослабить Россию санкционным давлением. Каждая ограничительная мера, которая вводилась Администрацией Байдена, вводилась очень осторожными и постепенными шагами со страхом, как на это отрефлексирует Россия. И все три предыдущих года большой войны показали, что осторожность в случае с нынешним российским режимом не работает. Россия и Путин в частности рефлексирует только на язык силы. Чтобы заставить Кремль пойти на уступки, достаточно просто иметь необходимый набор рычагов давления на Россию и решимость его при необходимости пустить в ход. Этот набор рычагов, похоже, как и решимость, у администрации Трампа есть.