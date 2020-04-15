У МОЗ заявляють про проблему з тестуванням на коронавірус у Київській області

Міністерство охорони здоров'я фіксує проблему з тестуванням на коронавірус у Київській області. Про це в інтерв'ю "Інтерфакс-Україна" розповів замглави МОЗ, головний санітарний лікар Віктор Ляшко.

За його словами, у звязку з цим планується відрядження спеціалістів міністерства до області.

"Проблему з тестуванням ми бачимо в Київській області, тому найближчим часом плануємо відрядження до області, бо ці проблеми треба вирішити. Ми бачимо, що спрацьовує людський фактор або певна відсутність організації, і це призводить до того, що ми можемо недовиявляти певних хворих у певній області", - поінформував замміністра.

Також Ляшко пояснив, чому виникли проблеми з тестуванням у Миколаївській області.

"У Миколаївській області на час перевірки питання полягало не в тому, що вони порушують алгоритми, а в тому, що не до всіх доводяться ці алгоритми. Вони повільно оновлювали інформацію про нові алгоритми. Ми оновлюємо алгоритми, направляємо їх в департаменти охорони здоров’я, через НСЗУ інформуємо сімейних лікарів", - зазначив він.

Ляшко підкреслив, що у деяких випадках це дає збій, і під час консультацій телефоном чи зустрічі з пацієнтом лікарі не перелаштовуються на роботу за новими алгоритмами.

"Це може призводити до того, що деякі хворі невчасно потрапляли на тестування", - додав замміністра.

Нагадаємо, міністр охорони здоров'я Максим Степанов заявив, що в Україні за добу проводять до трьох тисяч лабораторних тестувань на коронавірус.

Як писало РБК-Україна, мер Києва Віталій Кличко заявив, що діагноз підтверджується у 15% киян, яких тестують на коронавірус.