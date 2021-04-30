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В МОЗ заявили, що не займаються поставками COVID-вакцин на комерційний ринок

Автор: Даша Харченко

Міністр охорони здоров'я Максим Степанов заявив, що Міністерство охорони здоров'я не займається поставками вакцин від коронавірусу на комерційний ринок. В майбутньому теж не передбачені такі поставки від МОЗ.

Про це міністр сказав в ефірі телеканалу "Україна 24".

За його словами, зараз немає жодної компанії, яка б могла продавати вакцини від коронавірусу. На його переконання, комерційного ринку вакцин від COVID-19 не існує.

"Міністерство охорони здоров'я не займається поставками вакцин на комерційний ринок і не буде займатися такими поставками. Щодо комерційного ринку, ми як МОЗ, у всіх, у кого є можливість поставити вакцини, які зареєстровані на території України, на комерційний ринок, ми будемо максимально цьому сприяти", - сказав Степанов.

Нагадаємо, в Україні вже 130 осіб були щеплені другою дозою вакцини від коронавірусу. За вчора друге щеплення зробили 120 людям.

Відзначимо, 30 квітня в Україну доставили нову партію вакцини Sinоvaс.

Також головний санітарний лікар України Віктор Ляшко звернувся до українців. Він закликав людей віком від 18 до 59 років записати на вакцинацію від коронавірусу.

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