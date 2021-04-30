В Минздраве заявили, что не занимаются поставками COVID-вакцин на коммерческий рынок

Министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что Министерство здравоохранения не занимается поставками вакцин от коронавируса на коммерческий рынок. В будущем тоже не предусмотрены такие поставки от Минздрава.

По его словам, сейчас нет ни одной компании, которая бы могла продавать вакцины от коронавируса. По его убеждению, коммерческого рынка вакцин от COVID-19 не существует.

"Министерство здравоохранения не занимается поставками вакцин на коммерческий рынок и не будет заниматься такими поставками. Относительно коммерческого рынка, мы как Минздрав, у всех, у кого есть возможность поставить вакцины, которые зарегистрированы на территории Украины, на коммерческий рынок, мы будем максимально этому способствовать", - сказал Степанов.