В Минздраве заявили, что не занимаются поставками COVID-вакцин на коммерческий рынок

Министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что Министерство здравоохранения не занимается поставками вакцин от коронавируса на коммерческий рынок. В будущем тоже не предусмотрены такие поставки от Минздрава.
Об этом министр сказал в эфире телеканала " Украина 24".
По его словам, сейчас нет ни одной компании, которая бы могла продавать вакцины от коронавируса. По его убеждению, коммерческого рынка вакцин от COVID-19 не существует.
"Министерство здравоохранения не занимается поставками вакцин на коммерческий рынок и не будет заниматься такими поставками. Относительно коммерческого рынка, мы как Минздрав, у всех, у кого есть возможность поставить вакцины, которые зарегистрированы на территории Украины, на коммерческий рынок, мы будем максимально этому способствовать", - сказал Степанов.
Напомним, в Украине уже 130 человек были привиты второй дозой вакцины от коронавируса. За вчера вторую прививку сделали 120 людям.
Отметим, 30 апреля в Украину доставили новую партию вакцины Sinоvaс.
Также главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко обратился к украинцам. Он призвал людей в возрасте от 18 до 59 лет записать на вакцинацию от коронавируса.