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У МОЗ заявили про рекорд осіб, які одужали від COVID-19 за добу

Новини » Коронавірус     04.07.2020 - 10:59
У МОЗ заявили про рекорд осіб, які одужали від COVID-19 за добу
Фото: Максим Степанов (moz.gov.ua)

Одужали 597 осіб

Міністр охорони здоров'я Максим Степанов заявив про "своєрідний рекорд" осіб, які вилікувалися від коронавірусу протягом останньої доби. Одужали 597 пацієнтів.

Про це він сказав на брифінгу в суботу, передає РБК-Україна.

"При цьому видужали пацієнтів 597. Це такий своєрідний рекорд, дуже приємний рекорд за кількістю людей, які одужали за добу", - заявив Степанов.

Зазначимо, за останню добу COVID-19 підтвердили у 914 пацієнтів, також зафіксували 15 смертей від цієї недуги.

Нагадаємо, раніше МОЗ назвав регіони з найважчою епідситуацією.

Також РБК-Україна писало, що у Кабінеті міністрів хочуть посилити відповідальність за неносіння масок в громадських місцях.

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Автор: Максим Зайченко

Теги Новини України Мінстерство охорони здоров'я УкраїниКоронавірус
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