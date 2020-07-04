У МОЗ заявили про рекорд осіб, які одужали від COVID-19 за добу

Одужали 597 осіб
Міністр охорони здоров'я Максим Степанов заявив про "своєрідний рекорд" осіб, які вилікувалися від коронавірусу протягом останньої доби. Одужали 597 пацієнтів.
Про це він сказав на брифінгу в суботу, передає РБК-Україна.
"При цьому видужали пацієнтів 597. Це такий своєрідний рекорд, дуже приємний рекорд за кількістю людей, які одужали за добу", - заявив Степанов.
Зазначимо, за останню добу COVID-19 підтвердили у 914 пацієнтів, також зафіксували 15 смертей від цієї недуги.
Нагадаємо, раніше МОЗ назвав регіони з найважчою епідситуацією.
Також РБК-Україна писало, що у Кабінеті міністрів хочуть посилити відповідальність за неносіння масок в громадських місцях.
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Автор: Максим Зайченко