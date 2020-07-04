В Минздраве заявили о рекорде выздоровевших от COVID-19 за сутки

Фото: Максим Степанов (moz.gov.ua)

Выздоровели 597 человек

Министр здравоохранения Максим Степанов заявил о "своеборазном рекорде" выздоровевших от коронавируса в течение последних суток. Поправились 597 пациентов.

Об этом он сказал на брифинге в субботу, передает РБК-Украина.

"При этом выздоровели 597 пациентов. Это такой своеобразный рекорд, очень приятный рекорд по количеству людей, которые поправились за сутки", - заявил Степанов.

Отметим, при этом за последние сутки COVID-19 подтвердили у 914 пациентов, также зафиксировали 15 смертей от этого недуга.

Напомним, ранее Минздрав назвал регионы с самой тяжелой эпидситуацией.

Также РБК-Украина писало, что в Кабинете министров хотят усилить ответственность за неношенее масок в общественных местах.

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Автор: Максим Зайченко