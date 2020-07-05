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У МОЗ заявили про відсутність колективного імунітету до COVID-19

Новини » Коронавірус     05.07.2020 - 15:05
У МОЗ заявили про відсутність колективного імунітету до COVID-19
Фото: Віктор Ляшко (РБК-Україна)

Для формування колективного імунітету потрібна вакцина

Зараз колективного імунітету до коронавірусу, який викликає захворювання COVID-19, немає ні в Україні, ні деінде у світі. Формування колективного імунітету можливе лише за наявності вакцини.

Про це заявив головний державний санітарний лікар Віктор Ляшко в ефірі телеканалу "Україна 24".

Ляшко наголосив, що говорити про колективний імунітет без вакцини до коронавірусу - це середньовічний підхід.

"Це середньовічний підхід - коли говорили, що імунітет буде формуватися, коли немає вакцини, і виживає найсильніший, а слабкий вмирає. У XXI столітті такі підходи не можуть бути застосовані", - додав він.

Нагадаємо, минулої доби в Україні зареєстрували понад 800 нових хворих на коронавірус, а жертвами хвороби стали понад 20 пацієнтів.

Крім того, в Україні спостерігається зростання кількості хворих на пневмонію, що викликає занепокоєння у Міністерства охорони здоров'я.

Додамо, випробування на людях зараз проходять майже 20 вакцин від коронавірусу.

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Автор: Дмитро Левицький

Теги Новини України Олег ЛяшкоМінстерство охорони здоров'я УкраїниКоронавірус
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