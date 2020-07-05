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В Минздраве заявили об отсутствии коллективного иммунитета к COVID-19

Новости » Коронавирус     05.07.2020 - 15:05
В Минздраве заявили об отсутствии коллективного иммунитета к COVID-19
Фото: Виктор Ляшко (РБК-Украина)

Для формирования коллективного иммунитета нужна вакцина

Сейчас коллективного иммунитета к коронавирусу, который вызывает заболевание COVID-19, нет ни в Украине, ни где-либо в мире. Формирование коллективного иммунитета возможно только при наличии вакцины.

Об этом заявил главный государственный санитарный врач Виктор Ляшко в эфире телеканала "Украина 24".

Ляшко отметил, что говорить о коллективном иммунитете без вакцины к коронавирусу - это средневековый подход.

"Это средневековый подход - когда говорили, что иммунитет будет формироваться, когда нет вакцины, и выживает сильнейший, а слабый умирает. В XXI веке такие подходы не могут быть применены", - добавил он.

Напомним, за прошедшие сутки в Украине зарегистрировали более 800 новых больных коронавирусом, а жертвами болезни стали более 20 пациентов.

Кроме того, в Украине наблюдается рост количества больных пневмонией, что вызывает беспокойство у Министерства здравоохранения.

Добавим, испытания на людях сейчас проходят почти 20 вакцин от коронавируса.

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Автор: Дмитрий Левицкий

Теги Новости Украины Олег ЛяшкоМинистерство здравоохранения УкраиныКоронавирус
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