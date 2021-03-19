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У МОЗ заявили про додаткові поставки СОVID-вакцин: які очікувати та коли

Новость на русском → Україна, П'ятниця 19 березня 2021 13:30
У МОЗ заявили про додаткові поставки СОVID-вакцин: які очікувати та коли Фото: вакцина (Віталій Носач/РБК-Україна)
Автор: Юлія Струк

Міністр охорони здоров'я Максим Степанов заявив про додаткові поставки СОVID-вакцин в Україні. Він сказав, що до кінця березня - на початку квітня в рамках COVAX Україна повинна отримати партію вакцин від AstraZeneca.

Про це він розповів у ході години запитань до уряду у Верховній раді.

Степанов зазначив, що 18 березня провів зустріч з представником фонду ЮНІСЕФ в Україні.

"Я отримав запевнення, що до кінця березня - початку квітня у рамках міжнародної ініціативи COVAX ми отримаємо партію у 570 тис. доз AstraZeneca, а до кінця травня ще 1,1-1,2 млн доз виробництва цієї компанії, крім того - ще вакцини компанії Pfizer", - сказав міністр.

За його словами, також очікується поставка вже законтрактованої вакцини американської компанії Novovax в обсязі 10 млн доз і індійської розробки від Bharat Biotech.

Крім того, очікується ще додаткова партія вакцин AstraZeneca Covishield.

"1,5 млн доз вакцин AstraZeneca Covishield очікують відправки в Україну від індійського Serum-інституту (Serum Institute of India, - ред.). Ми тільки чекаємо дозволу уряду Індії. Зареєстрована й очікує поставку в Україну вакцина CoronaVac виробника Sinovac Biotech", - додав він.

Нагадаємо, раніше Степанов заявив, що в Україну повинні доставити близько 4 мільйонів доз вакцини від коронавірусу до кінця квітня. Це контракти безпосередньо і в рамках механізму COVAX.

Як писало РБК-Україна, завідувач відділом стратегії імунізації Центру громадського здоров'я МОЗ Олександр Заїка заявив, що вакцина від COVID виробництва американської компанії Pfizer надійде в Україну у квітні. Вона буде надходити траншами.

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