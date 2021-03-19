В Минздраве заявили о дополнительных поставках СОVID-вакцин: какие ожидать и когда
Министр здравоохранения Максим Степанов заявил о дополнительных поставках СОVID-вакцин в Украину. Он сказал, что к концу марта - в начале апреля в рамках COVAX Украина должна получить партию вакцин от AstraZeneca.
Степанов отметил, что 18 марта провел встречу с представителем фонда ЮНИСЕФ в Украине.
"Я получил заверения, что до конца марта - начала апреля в рамках международной инициативы COVAX мы получим партию в 570 тыс. доз AstraZeneca, а к концу мая еще 1,1-1,2 млн доз производства этой компании, кроме того - еще вакцины компании Pfizer", - сказал министр.
По его словам, также ожидается поставка уже законтрактованной вакцины американской компании Novovax в объеме 10 млн доз и индийской разработки от Bharat Biotech.
Кроме того, ожидается еще дополнительная партия вакцин AstraZeneca Covishield.
"1,5 млн доз вакцин AstraZeneca Covishield ожидают отправки в Украину от индийского Serum-института (Serum Institute of India, - ред.). Мы только ждем разрешения правительства Индии. Зарегистрирована и ожидает поставку в Украину вакцина CoronaVac производителя Sinovac Biotech", - добавил он.
Напомним, ранее Степанов заявил, что в Украину должны доставить около 4 миллионов доз вакцины от коронавируса до конца апреля. Это контракты напрямую и в рамках механизма COVAX.
Как писало РБК-Украина, заведующий отделом стратегии иммунизации Центра общественного здоровья Минздрава Александр Заика заявил, что вакцина от COVID производства американской компании Pfizer поступит в Украину в апреле. Она будет поступать траншами.