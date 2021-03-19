В Минздраве заявили о дополнительных поставках СОVID-вакцин: какие ожидать и когда

Министр здравоохранения Максим Степанов заявил о дополнительных поставках СОVID-вакцин в Украину. Он сказал, что к концу марта - в начале апреля в рамках COVAX Украина должна получить партию вакцин от AstraZeneca.

Об этом он рассказал в ходе часа вопросов к правительству в Верховной раде.

Степанов отметил, что 18 марта провел встречу с представителем фонда ЮНИСЕФ в Украине.

"Я получил заверения, что до конца марта - начала апреля в рамках международной инициативы COVAX мы получим партию в 570 тыс. доз AstraZeneca, а к концу мая еще 1,1-1,2 млн доз производства этой компании, кроме того - еще вакцины компании Pfizer", - сказал министр.

По его словам, также ожидается поставка уже законтрактованной вакцины американской компании Novovax в объеме 10 млн доз и индийской разработки от Bharat Biotech.

Кроме того, ожидается еще дополнительная партия вакцин AstraZeneca Covishield.

"1,5 млн доз вакцин AstraZeneca Covishield ожидают отправки в Украину от индийского Serum-института (Serum Institute of India, - ред.). Мы только ждем разрешения правительства Индии. Зарегистрирована и ожидает поставку в Украину вакцина CoronaVac производителя Sinovac Biotech", - добавил он.