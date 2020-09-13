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У МОЗ обурилися святкуванням дня Дніпра

Київ , Неділя 13 вересня 2020 12:51
У МОЗ обурилися святкуванням дня Дніпра
Фото: Максим Степанов (РБК-Україна)
Автор: Максим Зайченко

У Міністерстві охорони здоров'я обурилися святкуванням дня Дніпра, який пройшов 12 вересня, попри карантин, і епідемію COVID-19. У відомстві заявили, що кількість ліжок і лікарів в українських лікарнях має межу.

Про це під час брифінгу сказав голова МОЗ Максим Степанов.

Він вважає, що на святкування вплинули політичні процеси, які зараз відбуваються в країні.

"Коли я сьогодні вранці побачив фотографії зі святкування дня міста Дніпра, на якому зібралися тисячі людей, мабуть, десятки тисяч людей, то в мене питання до влади: я знаю, що ви усвідомлюєте, що таке COVID-19, і які ризики несе ця хвороба. Я розумію, що зараз у вас відбуваються політичні процеси, які зараз йдуть по всій країні. Але так свідомо проводити концерти, попри те, що вони заборонені в країні...", - заявив Степанов, додавши, що навіть кілька заражених коронавірусом на концерті здатні інфікувати сотні людей.

Міністр також попередив, що кількість місць у лікарнях та лікарів має межу.

Нагадаємо, в Україні за останню добу підтвердили 2476 нових випадків коронавірусу. Найбільше нових заражень в Києві, Тернопільській та Харківській областях.

Зазначимо, головними симптомами коронавірусу є лихоманка, сухий кашель і утруднене дихання.

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