У МОЗ відновлять систему реагування на епідеміологічні загрози

Міністерство охорони здоров'я відновить систему готовності для реагування на епідеміологічні загрози. Про це під час брифінгу заявив заступник глави МОЗ Віктор Ляшко, передає кореспондент РБК-Україна.

За його словами, мова йде про санітарно-епідеміологічний контроль. Ляшко уточнив, що зазначений орган буде забезпечувати санітарно-епідеміологічний нагляд та готовність до реагування на епідеміологічні загрози.

"Ми збираємося відновлювати не санітарно-епідеміологічну службу, ми збираємося відновлювати систему готовності для реагування, у тому числі, на епідеміологічні загрози та небезпеки, пов'язані з токсикологічним характером. Це буде комплексний підхід", - сказав заступник глави МОЗ.

Раніше повідомлялося, що Рада національної безпеки і оборони запропонувала Кабінету міністрів відновити діяльність санітарно-епідеміологічної служби в Україні. Як відомо, Державну санепідслужбу ліквідували навесні 2017 року.

Також РБК-Україна повідомляло, що у Всесвітній організації охорони здоров'я не вважають спалах коронавірусу в світі пандемією, проте такою, що має необхідний потенціал для цього.