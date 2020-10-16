У МОЗ пояснили, як і коли Україна отримає вакцину від коронавірусу

Фото: Віктор Ляшко (РБК-Україна)

Україна отримає в рамках ініціативи COVAX може отримати вакцини виробників AstraZeneca і Novavax. Вакцина буде надана після того, як буде офіційно зареєстрована Всесвітньою організацією охорони здоров'я.

Про це на брифінгу повідомив головний санітарний лікар України Віктор Ляшко.

За його словами, вакцина буде надаватися кількома траншами, перший з яких буде в кількості 3% від населення. Всього ж Україна повинна отримати вакцину для 20% населення.

"Ми робимо все можливе, щоб Україна отримала вакцину пріоритетно, серед перших країн, які будуть її використовувати. 92 країнам вакцина буде надана безкоштовно, або нижчою за ринкову ціну. Україна також потрапила в цей перелік", - сказав Ляшко.

Планується надання вакцин фірм Astra Zeneca (для 61 країни) і Novavax (для 92 країн). При цьому кожній країні буде поставлятися препарат одного типу.

Ляшко додав, що вакцина буде надаватися пріоритетним групам населення:

Працівники з високим ризиком інфікування в установах охорони здоров'я;

Працівники, які забезпечують відповідь на надзвичайні ситуації;

Люди з серйозними супутніми захворюваннями;

Люди старшого віку, які проживають в закритих колективах;

Працівники з критичним рівнем ризику - вчителі та працівники шкіл;

Люди з супутніми захворюваннями середньої тяжкості;

Люди старшого похилого віку;

Люди, які живуть у притулках для бездомних або інших установах.

Нагадаємо, раніше в ВООЗ повідомили, що вакцина від коронавірусу в Україні може з'явитися через рік.

Також повідомлялося, що попередня вартість вакцини від COVID-19 становитиме близько 40 доларів за дозу.