В Минздраве разъяснили, как и когда Украина получит вакцину от коронавируса

Фото: Виктор Ляшко (РБК-Украина)

Украина получит в рамках инициативы COVAX может получить вакцины производителей AstraZeneca и Novavax. Вакцина будет предоставлена после того, как будет официально зарегистрирована Всемирной организацией здравоохранения.

Об этом на брифинге сообщил главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко.

По его словам, вакцина будет предоставляться несколькими траншами, первый из которых будет в количестве 3% от населения. Всего же Украина должна получить вакцину для 20% населения.

"Мы делаем все возможное, чтобы Украина получила вакцину приоритетно, среди первых стран, которые будут ее использовать. 92 странам вакцина будет предоставлена ​​бесплатно, или ниже рыночной цены. Украина также попала в этот перечень", - сказал Ляшко.

Планируется предоставление вакцин фирм Astra Zeneca (для 61 страны) и Novavax (для 92 стран). При этом каждой стране будет поставляться препарат одного типа.

Ляшко добавил, что вакцина будет предоставляться приоритетным группам населения:

Работники с высоким риском инфицирования в учреждениях здравоохранения;

Работники, которые обеспечивают ответ на чрезвычайные ситуации;

Люди с серьезными сопутствующими заболеваниями;

Люди старшего возраста, проживающих в закрытых коллективах;

Работники с критическим уровнем риска - учителя и работники школ;

Люди с сопутствующими заболеваниями средней тяжести;

Люди старшего пожилого возраста;

Люди, которые живут в приютах для бездомных или других учреждениях.

Напомним, ранее в ВОЗ сообщили, что вакцина от коронавируса в Украине может появиться через год.

Также сообщалось, что предварительная стоимость вакцины от COVID-19 будет составлять около 40 долларов за дозу.