У МОЗ розповіли про стан хворої коронавірусом українки в Італії

Фото: Віктор Ляшко (РБК-Україна)

Українка перебуває у некритичному стані

Заражена коронавірусом українка в Італії продовжує перебувати у некритичному стані. Про це під час брифінгу повідомив головний санітарний лікар Віктор Ляшко, передає кореспондент РБК-Україна.

Так, стан хворої коронавірусом некритичний, вона перебуває в лікарні. Батьки зараженої перебувають у самоізоляції.

"Стан нашої українки некритичний. Батьки перебувають у самоізоляції. А вона знаходиться в лікарні, їй надається медична допомога", - заявив Ляшко.

За його словами, посольство України в Італії постійно перебуває на контакті з українкою.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що глава Національної служби цивільного захисту Італії Анджело Борреллі підтвердив інформацію про інфікування громадянки України коронавірусом. Він заявляв, що українка перебуває в лікарні у некритичному стані.

Як заявляв заступник міністра охорони здоров'я України Віктор Ляшко, вже у п'ятьох українців діагностували зараження коронавірусом. Усі заражені перебувають за межами України - четверо в Японії та одна українка в Італії.

Додамо, станом на 28 лютого в Україні не було офіційно підтверджено жодного випадку зараження коронавірусом COVID-19.