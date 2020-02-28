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В Минздраве рассказали о состоянии больной коронавирусом украинки в Италии

Новости » Общество     28.02.2020 - 12:50
В Минздраве рассказали о состоянии больной коронавирусом украинки в Италии
Фото: Виктор Ляшко (РБК-Украина)

Украинка находится в некритичном состоянии

Зараженная коронавирусом украинка в Италии продолжает находиться в некритичном состоянии. Об этом во время брифинга сообщил главный санитарный врач Виктор Ляшко, передает корреспондент РБК-Украина.

Так, состояние больной коронавирусом некритичное, она находится в больнице. Родители зараженной находятся в самоизоляции.

"Состояние нашей украинки некритичное. Родители находятся в самоизоляции. А она находится в больнице, ей оказывается медицинская помощь", - заявил Ляшко.

По его словам, посольство Украины в Италии постоянно находится в контакте с украинкой.

Напомним, ранее сообщалось, что глава Национальной службы гражданской защиты Италии Анджело Боррелли подтвердил информацию об инфицировании коронавирусом гражданки Украины. Он заявлял, что украинка находится в больнице в некритичном состоянии.

Как заявлял заместитель министра здравоохранения Украины Виктор Ляшко, уже у пятерых украинцев диагностировали заражение коронавирусом. Все зараженные находятся за пределами Украины - четверо в Японии и одна украинка в Италии.

Добавим, по состоянию на 28 февраля в Украине не был официально подтвержден ни один случай заражения коронавирусом COVID-19.

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Новости Украины Министерство здравоохранения УкраиныИталияКоронавирусг. Украинка
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