В МОЗ розповіли скільки коштів направлено на боротьбу з короновірусом

Кабмін постійно направляє кошти на особливі заходи задля запобігання поширенню короновірусу на території України. Про це повідомив головний санітарний лікар Віктор Ляшко в ефірі програми "Право на владу" на 1+1, передає кореспондент РБК-Україна.

За його словами, з бюджету виділяються не тільки 100 млн гривень на закупівлю засобів особистого захисту для поповнення держрезерву.

"Давайте говорити правду, це останнє рішення про виділення (100 мільйонів гривень, - ред.), яке прийнято на останньому засіданні Кабінету міністрів. Перед цим було виділено ще 67 мільйонів гривень на закупку тест-систем. Плюс, буквально на днях міністерство фінансів зробило перепрофілювання у межах бюджету на 28 мільйонів. Ми вже його перепрофілювали, віддали лабораторіям для закупівлі реактивів. Тому питання - постійно виділяються. Плюс, кожна область країни має свій резервний фонд. З них постійно виділяються (кошти, - ред.) і проводяться закупки і засобів індивідуального захисту, і медичного обладнання", - повідомив Ляшко.

Раніше повідомлялося, що Міністерство охорони здоров'я України закупило експрес-тести для виявлення коронавірусу COVID-19, які дозволять протестувати понад 90 тисяч осіб.

Нагадаємо, 11 березня український уряд ввів карантин в Україні з-за поширення коронавірусу у світі. Зокрема, з 12 березня по 3 квітня в усіх областях заборонені масові зібрання понад 200 осіб, будуть закриті навчальні заклади, а також закрито авіасполучення з деякими країнами.