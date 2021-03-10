У МОЗ розповіли, скільки побічних ефектів зафіксували після COVID-вакцинації

За станом на 9 березня в Україні зафіксували 186 повідомлень про легкі побічні ефекти після вакцинації від COVID-19 . Таку кількість було зафіксовано з понад 20 тисяч щеплених осіб.

"Такі реакції спостерігаються після будь-яких інших вакцин. Це почервоніння, температура вище 37, втому і головний біль", - пояснив міністр.

Нагадаємо, раніше глави парламентського комітету з питань здоров'я нації Михайло Радуцький повідомив, що один побічний ефект після вакцинації був кваліфікований як серйозний і призвів до госпіталізації людини.

Крім того, на сьогодні в Україні вакциновано від коронавірусу більше ніж 23 тисяч осіб. При цьому за минулу добу отримали щеплення понад 4,3 тисячі осіб.

Раніше міністр охорони здоров'я Максим Степанов заявив, що вакцинація в Україні йде не за планом. Ще минулого тижня в країні повинні були вийти на показник в 10 тисяч щеплень в добу.

За словами голови парламентського комітету з питань здоров'я нації Михайла Радуцького, низький темп вакцинації пов'язаний з недостатньою фінансовою мотивацією медиків і браком мобільних бригад.